"Где логика?" Повалий отреагировала на отмену концерта в Киеве

Таисия Повалий не может смириться с отменой концерта в Киеве / Instagram

Известная украинская певица Таисия Повалий, перебравшаяся после Революции достоинства в Россию, впервые отреагировала на скандал с отменой ее запланированного юбилейного концерта в Киеве.

"Спасибо за поддержку!" – подписала она в сториз в Instgram скриншот опубликованного поклонниками поста в свою защиту.

"Что скажет социум? А вот что! Новости в интернете хоть не читай. Это просто какой-то тихий ужас. Мало того, что эти СМИ уже не знают, что придумать и какую очередную ложь написать про Таисию, так еще и не дают народной артистке Украины выступать в Киеве, столице Украины. Где логика? Вы посмотрите на эту потрясающую женщину. Чем она могла кого-то обидеть, кому-то навредить? Артисты — это люди, которые несут свет, тепло и любовь своему зрителю. А судя по тому, что пишут и новостях, это прям преступление! Как же хочется уже какого-то здравого смысла во всем! Таисия Повалий, певица, которая на всех своих концертах, в любом уголке земного шара, поет украинские песни, а как зал поет вместе с ней! Таечка, мы в Вас верим! Все будет! Мы всегда с Вами и за Вас! Правда на Вашей стороне!" – сказано в тексте.

После резонансного скандала с отменой концерта Повалий регулярно публикует видео своих архивных выступлений с песнями на украинском языке. Певица напоминает поклонникам, что именно в ото период своего украиноязычного творчества она сформировалась, как исполнительница.

Напомним, руководитель Дворца Украина Роман Недзельський на недавнем брифинге сообщил, что концерт подруги беглого Виктора Януковича Таисии Повалий в Киеве не будет.

Как ранее сообщалось, Повалий устроила истерику в сети, заявив, что ей не дают выступать в Украине, и что она настоящая патриотка, о ней везде все врут.