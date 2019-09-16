"Политика не подходит": Приходько бросает Тимошенко

Анастасия Приходько / Фото: facebook.com

Анастасия Приходько, которая в 2018 году решила присоединиться к команде Юлии Тимошенко, объявила об окончании сотрудничества с партией.

В своем Facebook Анастасия Приходько поблагодарила Тимошенко за сотрудничество.

"Хочу сказать спасибо за все лидеру партии "Батьківщина" Юлие Тимошенко. Но мое решение - двигаться дальше! Это был тяжелый год... Да! Я возвращаюсь на сцену!", - написала она в сообщении.

В комментариях люди по-разному отреагировали на новую информацию - кое-кто спросил, чем, она будет заниматься дальше, кто-то отметил, что этого стоило ожидать, а кто-то отметил, что политика - не ее.

"не понял,вы как сенченко,друзенко,чапига покидаете ЮВТ и идете в вольное плавание?", "Ви залишаєте Батьківщину?", "пришло время найти более надежный и перспективный корабль)", "Этого стоило ожидать", "Тільки ніколи не кажіть ніколи ))) Хайнлайн теж з політики пішов назавжди, а так вийшло, що все життя політикою і займався. Просто в літературній формі", "я просто теперь свободна, но никто не говорит что я перестану заниматься политикой:)))", "Правильно. Кому то полиьика не подходит, а некоторым категорически противопоказано", "От і добре", "Вітаю", - пишут в сообщениях.

Ранее Анастасия Приходько обещала, что она покончила с карьерой в шоу бизнесе, и идет в политику. Приходько баллотировалась в Верховну Раду от Батькивщины, но не смогда пройти.