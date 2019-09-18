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Украинец написал саундтрек к новому сериалу Беверли-Хиллз 90210

18 сентября 2019, 22:59

Композиция записана совместно с ирландским блюзовым вокалистом Ричардом Фаррелом.

SunSay
SunSay стал автором одной из композиций для Беверли Хиллз / Facebook.com

Песня украинского музыканта Максима Сикаленко, известного под псевдонимом Sunsay, прозвучала в одной из серий продолжения популярного сериала 90-х Беверли-Хиллз, 90210.

В комментарии The Lime исполнитель признался, что формате проекта Cape Cod записал композицию совместно с ирландским блюзовым вокалистом Ричардом Фаррелом.

"Год назад я пересматривал старые кассетные пленки дома у родителей и захотелось запечатлеть ту самую беззаботность и светлость, которую часто испытываешь, будучи ребенком. Об этом я рассказал Ричарду Фарреллу и попросил его сконцентрироваться на том же чувстве", - вспомнил музыкант.

Трек Cape Cod прозвучал в заключительной серии Беверли Хиллз, о перезапуске которого стало известно весной нынешнего года.

"Мне написали представители агентства, которым были переданы права на использования музыкальных произведений в фильмах и сериалах. Честно - прыгал по комнате. Первым делом позвонил невесте, потом родителям. Мне кажется, я все еще не до конца осознал произошедшее, потому что в 90-х отношение к сериалам и ТВ было гораздо более трепетным. Ты не просто смотрел один из очередных миллионных сериалов, вышедших на стриминговых сервисах, а будто проживал историю героев вместе", - сознался Sunsay.

Тяжело словами описать то безграничное чувство чистой эйфории, когда написанная тобою песня внезапно оказывается в одном из самых главных и важных сериалов твоей юности. Это к тому, что в пятницу вышла последняя серия стартовавшего вновь Беверли Хиллс 90210, где прозвучал трек "Sunsay" с альбома Echoes. ⠀ Будучи тинейджером 90-х, я уже в этом возрасте проявлял трендхопперские способности и экипировал себя всем мерчем 90210, который можно было закапчить в районах рынков Юность и Троещина. В ход шло все - блокноты, тетрадки, дневники, пеналы и вишенка на торте - священный рюкзак. Так можно было хоть и в мечтах, но стать ближе к героям сериала, которых ты мысленно причислял к своим друзьями и приятелями. Потому что именно с ними ты проводил время между школой и домашними заданиями. Если сравнивать это с последующими поколениями, то 90201 был чем-то вроде Skins для поколения 00-х и Эйфорией для 10-х. ⠀ Поэтому, когда как гром среди ясного неба прилетела новость о том, что продюсерский состав сериала взял "Sunsay" в качестве трека к сериалу, после 5 минут адреналиновой эйфории последовал целый океан внутреннего тепла и осознания что все здесь происходит не просто так. New faces and dangerous places!

Публикация от Maksym Sikalenko (@cape_cod)

Напомним, актриса сериала Беверли Хиллз, 90210 Тори Спеллинг (исполнительница роли Донны Мартин) опубликовала соблазнительную фотографию, на которой позирует с Дженни Гарт (Келли Тейлор) и Габриель Картерис (Андреа Цукерман) в стильных купальниках. Артистка показала в Instagram фото со съемок продолжения сериала, который снимают в Ванкувере.

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