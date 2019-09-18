Украинец написал саундтрек к новому сериалу Беверли-Хиллз 90210

SunSay стал автором одной из композиций для Беверли Хиллз / Facebook.com

Песня украинского музыканта Максима Сикаленко, известного под псевдонимом Sunsay, прозвучала в одной из серий продолжения популярного сериала 90-х Беверли-Хиллз, 90210.

В комментарии The Lime исполнитель признался, что формате проекта Cape Cod записал композицию совместно с ирландским блюзовым вокалистом Ричардом Фаррелом.

"Год назад я пересматривал старые кассетные пленки дома у родителей и захотелось запечатлеть ту самую беззаботность и светлость, которую часто испытываешь, будучи ребенком. Об этом я рассказал Ричарду Фарреллу и попросил его сконцентрироваться на том же чувстве", - вспомнил музыкант.

Трек Cape Cod прозвучал в заключительной серии Беверли Хиллз, о перезапуске которого стало известно весной нынешнего года.

"Мне написали представители агентства, которым были переданы права на использования музыкальных произведений в фильмах и сериалах. Честно - прыгал по комнате. Первым делом позвонил невесте, потом родителям. Мне кажется, я все еще не до конца осознал произошедшее, потому что в 90-х отношение к сериалам и ТВ было гораздо более трепетным. Ты не просто смотрел один из очередных миллионных сериалов, вышедших на стриминговых сервисах, а будто проживал историю героев вместе", - сознался Sunsay.

Напомним, актриса сериала Беверли Хиллз, 90210 Тори Спеллинг (исполнительница роли Донны Мартин) опубликовала соблазнительную фотографию, на которой позирует с Дженни Гарт (Келли Тейлор) и Габриель Картерис (Андреа Цукерман) в стильных купальниках. Артистка показала в Instagram фото со съемок продолжения сериала, который снимают в Ванкувере.