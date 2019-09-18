Украинец написал саундтрек к новому сериалу Беверли-Хиллз 90210

Композиция записана совместно с ирландским блюзовым вокалистом Ричардом Фаррелом.
Песня украинского музыканта Максима Сикаленко, известного под псевдонимом Sunsay, прозвучала в одной из серий продолжения популярного сериала 90-х Беверли-Хиллз, 90210.
В комментарии The Lime исполнитель признался, что формате проекта Cape Cod записал композицию совместно с ирландским блюзовым вокалистом Ричардом Фаррелом.
"Год назад я пересматривал старые кассетные пленки дома у родителей и захотелось запечатлеть ту самую беззаботность и светлость, которую часто испытываешь, будучи ребенком. Об этом я рассказал Ричарду Фарреллу и попросил его сконцентрироваться на том же чувстве", - вспомнил музыкант.
Трек Cape Cod прозвучал в заключительной серии Беверли Хиллз, о перезапуске которого стало известно весной нынешнего года.
"Мне написали представители агентства, которым были переданы права на использования музыкальных произведений в фильмах и сериалах. Честно - прыгал по комнате. Первым делом позвонил невесте, потом родителям. Мне кажется, я все еще не до конца осознал произошедшее, потому что в 90-х отношение к сериалам и ТВ было гораздо более трепетным. Ты не просто смотрел один из очередных миллионных сериалов, вышедших на стриминговых сервисах, а будто проживал историю героев вместе", - сознался Sunsay.
Тяжело словами описать то безграничное чувство чистой эйфории, когда написанная тобою песня внезапно оказывается в одном из самых главных и важных сериалов твоей юности. Это к тому, что в пятницу вышла последняя серия стартовавшего вновь Беверли Хиллс 90210, где прозвучал трек "Sunsay" с альбома Echoes. ⠀ Будучи тинейджером 90-х, я уже в этом возрасте проявлял трендхопперские способности и экипировал себя всем мерчем 90210, который можно было закапчить в районах рынков Юность и Троещина. В ход шло все - блокноты, тетрадки, дневники, пеналы и вишенка на торте - священный рюкзак. Так можно было хоть и в мечтах, но стать ближе к героям сериала, которых ты мысленно причислял к своим друзьями и приятелями. Потому что именно с ними ты проводил время между школой и домашними заданиями. Если сравнивать это с последующими поколениями, то 90201 был чем-то вроде Skins для поколения 00-х и Эйфорией для 10-х. ⠀ Поэтому, когда как гром среди ясного неба прилетела новость о том, что продюсерский состав сериала взял "Sunsay" в качестве трека к сериалу, после 5 минут адреналиновой эйфории последовал целый океан внутреннего тепла и осознания что все здесь происходит не просто так. New faces and dangerous places!
Напомним, актриса сериала Беверли Хиллз, 90210 Тори Спеллинг (исполнительница роли Донны Мартин) опубликовала соблазнительную фотографию, на которой позирует с Дженни Гарт (Келли Тейлор) и Габриель Картерис (Андреа Цукерман) в стильных купальниках. Артистка показала в Instagram фото со съемок продолжения сериала, который снимают в Ванкувере.