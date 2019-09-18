Микки Рурк пожелал быть похороненным в Украине

Микки Рурк завещал похоронить его в Украине / Фото: Instagram/Микки Рурк

Известный голливудский актер Микки Рурк неожиданно пожелал после смерти обрести вечный покой на территории западной Украины.

В эксклюзивном интервью Сегодня артист чистосердечно признался в искренней любви ко всем славянам.

Рурк заявил, что хочет после смерти быть погребенным в селе Загорцы Хмельницкой области. По словам актера, в этом населенном пункте живет семья его помощника Дмитрия Корнейчука, который стал ему настоящим другом и часто рассказывает о своих близких.

"Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", – признается Микки Рурк.

Впрочем, пока в мир иной актер отправляться не собирается. Он пишет сценарий для нового фильма и планирует съемки в кино. Рурк мечтает купить дом в Нью-Йорке, а затем провести в нем беззаботную старость.

Напомним, песня украинского музыканта Максима Сикаленко, известного под псевдонимом Sunsay, прозвучала в одной из серий продолжения популярного сериала 90-х Беверли-Хиллз, 90210.