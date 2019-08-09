Берлин, я люблю тебя: Павел Зибров, Андре Тан, Анна Ризатдинова и другие оценили новый киношедевр

Павел Зибров / Оскар

Новый фильм, снятый по образу Париж, я люблю тебя, и Нью-Йорк, я люблю тебя, уже покоряет экраны Украины. Первый допремьерный показ фильма в Киеве прошел в кинотеатре Оскар в ТРЦ Gulliver, и собрал массу знаменитостей.

Фильм Берлин, я люблю тебя снимали Дианна Агрон, Питер Челсом, Фернандо Эймбке, а главные роли исполнили Кира Найтли, Хелен Миррен, Люк Уилсон, Джим Стёрджесс и Микки Рурк.

Вас приветствует Берлин. Город контрастов. Город разносторонности. Город невероятных, интересных и нестандартных людей. Берлин называют сердцем некогда расколотой страны, которая только 30 лет назад объединилась обратно. Сколько же всего интересного каждый день, каждый час, каждую минуту здесь происходит. Каждая человеческая история – это что-то невообразимое. Как много судеб пересекаются в Берлине: старый ловелас и невероятно красивая девушка, подросток и трансвестит с проблемами, известный режиссёр и много-много других. Все эти истории могут быть весёлыми, драматичными, невообразимыми – но все они точно настоящие. И всё это происходит в невероятном Берлине.

Режиссерам ужалось показать трогательные истории, которые происходят на каждом шагу в таком огромном городе, как Берлин. Как отец встретил давно потерянную дочь, как несчастный нашел любовь почти в конце своего пути - все это очень глубоко западает в душу.

Берлин, я люблю тебя смотреть онлайн украинский дублированный трейлер:

На гала-премьере в кинотеатре Оскар в ТРЦ Gulliver собрались Alyona Alyona, Андре Тан, Оля Цибульская, Павел Зибров, Кристина Соловей, Василиса Фролова, Каролина Ашион, Римма Зюбина, Виктория Булитко, Александр Бережок, Сергей Никитюк, Анита Луценко, Иванна Онуфрийчук, Валерия Крук, Анна Жижа, Яна Андреева, Олег Выговский, Никита Вакулюк, Даша Трегубова, Ольга Атанасова, Lavika, Анна Ризатдинова и многие другие.

На показе была также вечеринка, на которую были приглашены светские львицы, спортсмены, актеры и певицы.