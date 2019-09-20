"Кусок дер*ма": Лихута вызверился на украинского политолога из-за критики Повалий

Таисия Повалий и Игорь Лихута расстроены из-за заявлений в Украине / instagram.com/tpovaliyofficial

Муж украинской певицы Таисии Повалий, продюсер Игорь Лихута, обрушился с критикой на украинского политолога и блогера Алексея Голобуцкого, который раскритиковал внешний вид артистки на одном из концертов в Беларуси.

"Костюмеры перестарались с корсетом на бабушке: перетянули так, что не только грудь выперло, но и живот. Рот под фонограмму это, конечно, не мешает открывать – но как она дышит?" – написал Голубоцкий в Facebook и опубликовал фотографию Повалий на сцене.

Лихута раскритиковал политолога за некорректные высказывания в адрес женщины.

"Насколько же ничтожным должен быть мужчина, чтобы обливать грязью женщину и на этом делать себе пиар. Я считаю, что такой человек вообще нее может называть себя мужчиной, вот "Кусок дер*ма" вполне! Какая же должна быть тяга к популярности, чтобы строить ее на чужом имени и оскорблениях женщины", - заявил он.

Голубоцкий в ответ уточнил, что критикует всех исполнителей, которые выступают на территории страны-агрессора.

"Вот и я дожил до настоящей славы. Сколько лет уже стебу тех "певунов Украины в изгнании" — вроде Лободы, Лорак, Повалий — и только теперь Лихута взорвался праведным гневом из-за корсета! Даже не знаю — и что мне теперь с этим счастьем делать? Уйти, и с горя купить билеты на декабрьский концерт бессмертной Таи — тот самый, который был отменен?" — написал он.

Напомним, руководитель Дворца Украина Роман Недзельський на недавнем брифинге сообщил, что концерт подруги беглого Виктора Януковича Таисии Повалий в Киеве не будет.

Как ранее сообщалось, Повалий устроила истерику в сети, заявив, что ей не дают выступать в Украине, и что она настоящая патриотка, о ней везде все врут.