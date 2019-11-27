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Бывший муж солистки НеАнгелов рассказал, почему решился на развод

27 ноября 2019, 14:06

Эдгар Каминский не стал утаивать причину своего развода с популярной певицей Славой из группы НеАнгелы.

Слава
Слава и Эдгар Каминские / УНИАН

Известный украинский специалист по пластической хирургии Эдгар Каминский рассказал о том, что сподвигло его летом 2019-го развестись с супругой - певицей Славой из популярного герлз-бенда НеАнгелы.

"У меня очень сложная профессия, я оперирую людей, и мне нужно быть максимально сконцентрированным и максимально спокойным. То есть во время операций я не должен думать о том, что сейчас будет дома, или перед операцией мне звонят и что-то пытаются сказать. Это хирургическая профессия, и это нужно ценить и понимать, а в определенный момент в жизни было много моментов, когда я понимал, что это трудно, потому что трудности дома, а потом еще сложная операция. Невозможно отделить одно от другого", - заявил он в интервью на украинском телевидении.

Более того, Каминский был категорически против того, что Слава постоянно норовила сделать еще несколько пластических операций.

"Она хотела постоянно себя улучшить – немного увеличить форму груди, или как-то изменить нос, губы. Я был против этого. И это было табу, я постоянно говорил: "Нет". Мы ругались и могли несколько недель не общаться на эту тему. Я к Славе не вернусь, и это факт", - подытожил они.

Пара прожила в браке около пяти лет. У них двое общих детей - Леонард и Лаура.

Напомним, ранее Слава из "НеАнгелов" показала идеальные формы в мини-бикини, а также полностью оголилась на фото. 

развод НеАнгелы Слава Каминская
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