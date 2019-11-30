"Пристрелят": Галкин высказался о возможности стать президентом РФ

Галкин успокоил российских политиков, отказавшись участвовать в выборах президента / instagram.com/maxgalkinru

Известный российский юморист и шоумен Максим Галкин заявил, что никогда не будет баллотироваться на пост президента России по примеру украинского экс-коллеги Владимира Зеленского.

Во время выступления в Кремлевском дворце он шутил на политические темы. Видео выступления комика опубликовала российская журналистка Елена Рыковцева на своей странице в Facebook.

Галкин со сцены категорично заявил зрителям в зале, что не намерен становиться президентом России. Так он отреагировал на вопросы, которые периодически звучали от публики.

"Я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации", - сказал Галкин.

Заявление Галкина вызвало в зале шквал положительных эмоций.

После вступительного комментария к развернувшейся шумихе (см. предыдущий пост) был очень приятный, очень смешной, временами чуть затянутый трехчасовой концерт, который Максим героически вытянул в одиночку, и в конце которого действительно случилась обещанная "политическая часть". Он начал ее с того, что какого черта его выступление в Новосибирске стало сенсацией, если он всю свою творческую жизнь шутит о политике, он в этом же зале в присутствии свежеизбранного в 2000-м году Путина голосом Ельцина говорил: "Радуетесь? Ну-ну. Когда меня выбрали вы тоже сначала радовались". Этот концерт, он добавил, тогда по телеку не показали, хотя и снимали для канала "Россия". Потом Максим обстебал шоу-биз, (типа Тимати или Дианы Гурцкой), который лег под Собянина. Показал, как агитировал бы за какого-нибудь условного губернатора Басков. И закончил Лободой, которая вот так воспела бы "главного кандидата" (см.видео). То есть это было не столько о собственно власти, сколько о тех кто лижет ей задницу. И конечно все это близко не стояло по остроте с новосибирским выступлением, но с другой стороны не мог же он повторять репризы, которые за эти пару месяцев страна уже выучила наизусть, а новый монолог про "Путин уходи" так быстро придумать сложно) Опубликовано Еленой Рыковцевой Пятница, 29 ноября 2019 г.

Как ранее сообщалось, известный российский юморист Максим Галкин публично высмеял российских пропагандистов. В ходе своего выступления он напомнил, что каждый телеканала в РФ говорит только об Украине.

Напомним, что на этом же концерте российский юморист Максим Галкин высмеял президента РФ Владимира Путина.

Позже российский телепродюссер Леонид Мазор предупредил, что откровенные высказывания комика Максима Галкина о цензуре в России могут иметь для него серьезные последствия.