"Осталось украинцам помочь": Галкин распек российских пропагандистов

Галкин / instagram.com/maxgalkinru

Известный российский юморист Максим Галкин публично высмеял российских пропагандистов. В ходе своего выступления он напомнил, что каждый телеканала в РФ говорит только об Украине.

По его мнению, российская власть должна больше уделять внимания проблемам в стране. Соответствующее видео концерта опубликовано в YouTube.

"Нам рассказывают про Украину, все время рассказывают про Украину. Меня уже так это достало. Я же не в Украине живу, что вы про нее все время говорите. Вы про нас расскажите! Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только украинцам помочь", - заявил Галкин.

При этом он отметил, что на телевидение вернулись советские времена в худшем смысле слова.

Напомним, что на этом же концерте российский юморист Максим Галкин высмеял президента РФ Владимира Путина.