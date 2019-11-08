"Марс мысленно завоевывает": известный российский юморист жестко пропесочил Путина

Максим Галкин / instagram.com/maxgalkinru

Известный российский юморист и шоумен Максим Галкин во всеуслышание высмеял президента РФ Владимира Путина. Во время своего концерта Галкин затронул тему политики и прошелся по деяниям российской власти.

Так, комик поднял на смех длительный срок президентства Путина, заявив, что якобы "многие россияне думают, что сама должность так называется - Путин". Соответствующее видео концерта опубликовано в YouTube.

"А Путину самому скучно уже с нами. Мы скучные, у нас проблемы, у нас тут пенсии не те, там не то сделали... А он уже другими масштабами мыслит. Он уже Марс мысленно завоевывает, а мы все "Ну, как же нам дальше жить?". А он: "Потерпите, затяните поясок". И мы все затянем: кто на поясе, кто на шее", - пошутил Галкин.

Кроме того, он вспомнил участие ведущей Ксении Собчак в президентских выборах, намекнув, что Путин "разнообразил тусовку".

"Почему он разнообразил тусовку Собчак? Потому что Собчак нужна была, как свежая кандидатура. И она всем понравилась. Понятно, за нее никто не проголосует", - отметил шоумен.

Также он указал на просчет российской власти с представителем коммунистической партии Павлом Грудининым, который занял второе место на выборах президента РФ в 2018 году.

"Они, конечно, немного лажанули с Грудининым. Это просчет. Внезапно народ его полюбил. Хотя, чего внезапно? Разве непонятно было, что его полюбят: усы как у Сталина, колхоз как у Сталина, люди живут, как при Сталине. Тут-то власть поняла, что люди за ним пойдут, и начала его мочить во всех СМИ, что он такой-сякой, в швейцарских банках счета, но он скрывает это от людей. Главное, депутаты возмущались: "У него счета!" Они же расстроились, ведь думали, что только у них есть счета", - высмеял власть Галкин.

Напомним, что лидер Ленинграда Сергей Шнуров высмеял слова президента РФ Владимира Путина секретном оружии, которым владеет Россия.