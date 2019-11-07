"Всем п*зды": Шнуров тонко высмеял Путина

Владимир Путин / Интерфакс

Лидер Ленинграда Сергей Шнуров поспешил отреагировать на слова президента РФ якобы о секретном оружии, которым владеет Россия. В своем типичном стиле с матами и прибаутками Сергей Гноров написал стих, который и посвятил Путину.

"Он сказал. Так в небесах

Грозы засверкали.

Мир качнулся на весах

Под богиней Кали.

На себя рванул бразды

Власти не убудет.

Может всем раздать п*зды,

Но пока не будет", - срифмовал Шнуров.

Шнуров опубликовал скриншот новости о речи Путина, что якобы его страна облагает супероружием, но использовать его не будет. Шнуров метафорически охарактеризовал как Путина, так и его "не угрозу" не применить свое супероружие против кого-либо.

О своих намерениях Путин высказался, когда говорил о том, что Россия намерена поддержать инициативу разоружения во всем мире. Только вот Россия будет нараживать "оборонительный" потенциал, и ставить на вооружение свои лучшие разработки.

Стих Шнурова поспешили прокомментировать с таким же юмором.

"Он бы нах*й не пошёл бы?", "Это идиоты, что ли?"," Лучше вместо уникального оружия хвалился бы богатым и довольным российским народом", "такового нет, вот и не хвалится", "а карликолюбы достали уже", "Новый жанр - нативная угроза", "Слабоумием и отвагой?", "и сразу в рай", "наебал с пенсиями, наебет и с раем", "Потому что хрен его знает где это мощное оружие рванет", "и чтоб не у нас же и рвануло, а всё может быть...", "потому и не грозим никому... даже южному централу, попивая сок у себя в квартале", - пишут в комментариях.

После заявления Путина, в сети всплыла информация, что Россия захватила новейшую израильскую ракету. Люди начали сразу же предполагать, что это и есть "оружие Путина".