"Кусает руку, которая кормит": в России предупредили Галкина о последствиях за слова о цензуре

Галкин в России у всех на устах после заявления о цензуре / instagram.com/maxgalkinru

Российский телепродюссер Леонид Мазор предупредил, что откровенные высказывания комика Максима Галкина о цензуре в России могут иметь для него серьезные последствия.

В интервью Радио Свобода Мазор подчеркнул, что Галкину не нужно было "кусать руку, которая его кормит", потому что это "неэтично".

Продюсер убежден, что пока для артиста его прямота не имеет последствий, поскольку говорил он об этом в далеком Новосибирске, а не в Москве.

"Максим в принципе пока говорит далеко, а не близко. Вот когда он будет говорить близко, когда концерты начнутся в Москве, вот тогда станет страшно многим. Тогда, наверно, поступит приказ: запрещать, не пускать и прочее", — считает Мазор.

По словам спикера, публика хорошо отреагировала на хлесткие заявления Галкина, и сейчас людям такой прямолинейный юмор нарвится.

"Реакция публики важна тем, что Галкина, как ни странно, основная часть населения ассоциирует с гламуром, тем гламуром, который не высказывается, сидит спокойно и получает довольно приличную зарплату и избегает острых вещей. И тут, вдруг, человек, которого ассоциируют с этим слоем населения, говорит вещи, которые свойственны Навальному, многим другим ярким оппозиционерам. Естественно, это вызывает шок. Это значит, что и там, в другом слое населения, люди уже не могут терпеть. Вот это главное", - подытожил Мазор.

Как ранее сообщалось, известный российский юморист Максим Галкин публично высмеял российских пропагандистов. В ходе своего выступления он напомнил, что каждый телеканала в РФ говорит только об Украине.

Напомним, что на этом же концерте российский юморист Максим Галкин высмеял президента РФ Владимира Путина.