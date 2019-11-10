На Первом канале Галкина сравнили с Зеленским после заявления о цензуре

Галкин попал под шквал критики после заявления о цензуре / Скриншот видео с youtube.com

Ведущий передачи Время покажет на российском пропагандистском Первом канале Артем Шейнин заявил, что после заявления о цензуре на росТВ Максим Галкин стал похож на президента Украины Владимира Зеленского.

В эфире своей программы Шейнин высказал мнение, что по примеру украинского коллеги Галкин решил покинуть шоу-бизнес и "осваивать политическую поляну".

По словам ведущего, комик сделал неправильный вывод, поскольку взялся комментировать ту сферу, в которой не разбирается.

Шейнин почеркнул, что Галкину не хватает внимания, поэтому он привлекает публику резонансными заявлениями. Уход артиста с Первого канала Шейнин назвал ошибкой и предположил, что Галкин об этом жалеет.

Ведущий предложил для успокоения дать комику звание народного артиста. Шейнин добавил, что, если Галкин продолжит в том же духе и пойдет в политику, то он пригласит его в свою программу.

Как ранее сообщалось, известный российский юморист Максим Галкин публично высмеял российских пропагандистов. В ходе своего выступления он напомнил, что каждый телеканала в РФ говорит только об Украине.

Напомним, что на этом же концерте российский юморист Максим Галкин высмеял президента РФ Владимира Путина.