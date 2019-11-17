  1. Главная
  3. Stars

"Он будет востребован": Винокур вступился за изобличившего цензуру Галкина

17 ноября 2019, 23:01

Артист высоко оценил профессионализм своего коллеги.

Владимир Винокур
Винокур вступился за Галкина / GlobalSib

Российский юморист Владимир Винокур решил публично заступиться за Максима Галкина, который ранее на одном из концертов раскритиковал цензуру на российском телевидении.

В интервью НСН Винокур заявил, что критика его коллеги является безосновательной и его позиция не грозит ему забвением на сцене, поскольку решение о востребованности артиста принимает его зритель.

"Это решает не руководство телеканалов, а зрители. Даже, если не телеканал, то все равно он будет востребован, к нему люди ходят", — уверен юморист.

Викнокур высоко оценил профессионализм Галкина. Он предположил, что произнесенная Галкиным критика цензуры могла быть продиктована эмоциями. Допускает он и возможность провокации по стороны комика.

"Это мой коллега, очень талантливый человек. То, что он говорит это его личное дело. Зачем я буду это обсуждать, если это он так думает. Хороший артист, очень эрудированный человек. То, что он сказал, возможно, сказал в запале. Он же не думал, что его выступление записывают. Это провокация с какой-то стороны", - заявил он.

Как ранее сообщалось, известный российский юморист Максим Галкин публично высмеял российских пропагандистов. В ходе своего выступления он напомнил, что каждый телеканала в РФ говорит только об Украине.

Напомним, что на этом же концерте российский юморист Максим Галкин высмеял президента РФ Владимира Путина.

Позже российский телепродюссер Леонид Мазор предупредил, что откровенные высказывания комика Максима Галкина о цензуре в России могут иметь для него серьезные последствия.

Максим Галкин Владимир Винокур новости России новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Он будет востребован": Винокур вступился за изобличившего цензуру Галкина». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:30
Танці з зірками 2019 13 выпуск: кто покинул шоу - все подробности
23:01
"Он будет востребован": Винокур вступился за изобличившего цензуру Галкина
22:56
Стрижка шегги на длинные волосы – самая сногсшибательная стрижка 2019 - фото Фото
22:13
Без света и тепла: город Новый Раздол на грани катастрофы
21:45
В Польше посоветовали Украине, как вернуть Донбасс и Крым
21:31
Мат и мордобой: в Черновцах устроили жестокое избиение из-за украинского языка
21:26
Рождение любви: кому гороскоп на завтра сулит незабываемое свидание
21:04
"Сначала остановят заводы": эксперт спрогнозировал жизнь без транзитного договора с РФ
21:02
Танці з зірками 2019: 13 выпуск 3 сезона смотреть онлайн полуфинал полностью Видео
20:23
"Провокация Киева": у Лаврова оценили возврат Украине захваченных кораблей
19:57
"Мы это сделаем пошагово": экс-советник Порошенко рассказал о возникновении формулы Штайнмайера
19:19
Катера ФСБ России ходят на опасной близости от Мариуполя Видео
19:15
Дело банкира Гриценко: главе Укрэксимбанка предъявили подозрение Видео
18:44
Легион НАТО: в "ЛНР" повелись на троллинг украинских военных с флагом США Фото
18:34
Министр обороны Молдовы восхитился силой духа боевиков Донбасса
18:06
В Украине разрешили фотографироваться на паспорт в хиджабе
18:02
Сербия – Украина - 2:2: подопечные Шевченко на последних секундах вырвали ничью
17:30
"Краеугольный": в Кремле раскритиковали закон об особом статусе Донбасса
17:27
"Охота на ватного бандита": блогера, избившего ветерана АТО, облили краской Видео
16:55
В РФ объяснили механизм возврата захваченных украинских кораблей
16:25
Суд Линча в Мелитополе: водители жестко проучили виновника ДТП Видео
15:55
Передача в нейтральных водах: в РФ назвали дату возврата Украине захваченных кораблей
15:26
Смертельные взрывы в Балаклее: число жертв возросло
15:01
"Идиоты, это варварство": в Киеве клиника использовала львенка ради рекламы Фото
14:59
Зима совсем близко: синоптик дал прогноз погоды на неделю Видео
14:28
У Путина рассказали о сроках проведения саммита в "нормандском формате"
14:13
Будете удивлены: эти популярные овощи в вареном виде опасны для здоровья
13:56
Бужанский "наехал" на Гончарука: требует отчета, как порохоботы просочились во власть
13:35
На Арахамию нарыли компромат: обвинили в сокрытии двойного гражданства
13:30
"Наша добрая воля, мы не конфликтуем": в России объяснили, почему вернули корабли Украине
13:26
"На хрена нужен такой союз?!" Лукашенко пожаловался на хитрость Кремля
12:59
Россия возвращает Украине захваченные корабли: опубликованы фото и видео Фото Видео
12:40
Под Николаевом загорелся пригородный поезд с пассажирами: опубликованы фото
12:20
"Птичкопад" в России: под Рязанью рухнул новейший российский дрон
12:00
Захваченные Россией украинские корабли вывели из Керчи - фото Видео
12:00
Гороскоп на День студента: кого попытаются задеть за живое
11:35
У "миролюбивого" Путина заметили "подвох" в словах "русофоба" Климкина Видео
11:26
В Ивано-Франковске скандального бизнесмена облили фекалиями Фото
11:10
Подделка документов: НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа Святаша
10:51
Эксперт рассказала, можно ли украинских мигрантов заставить вернуться домой
10:39
Дела Майдана: адвокаты семей Небесной сотни потребовали созвать Раду
10:25
Гибель двоих заробитчан в Польше: стали известны новые подробности
10:25
Зимний маникюр 2020: модный новогодний маникюр, скандинавские мотивы и мраморные ногти - 46 фото Фото
10:23
Оказалось, что Трамп "срать хотел" на Украину мнение
10:00
Эксперт оценил, насколько Украина зависит от российского газа
09:52
"Ху*ло сцыт даже в Бразилии": в Сети стебутся над фото Путина с бразильским спецназом
09:21
Разумков назвал сроки принятия закона об особом статусе Донбасса
09:11
"90-е отдыхают": появились подробности взрыва в общежитии в Киеве Фото Видео
08:55
Курс доллара продолжит падение: аналитик дал прогноз на неделю
08:50
Шум-гам из-за одного беса, или Почему Вятровича не хотят пускать в Раду мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять