"Он будет востребован": Винокур вступился за изобличившего цензуру Галкина

Винокур вступился за Галкина / GlobalSib

Российский юморист Владимир Винокур решил публично заступиться за Максима Галкина, который ранее на одном из концертов раскритиковал цензуру на российском телевидении.

В интервью НСН Винокур заявил, что критика его коллеги является безосновательной и его позиция не грозит ему забвением на сцене, поскольку решение о востребованности артиста принимает его зритель.

"Это решает не руководство телеканалов, а зрители. Даже, если не телеканал, то все равно он будет востребован, к нему люди ходят", — уверен юморист.

Викнокур высоко оценил профессионализм Галкина. Он предположил, что произнесенная Галкиным критика цензуры могла быть продиктована эмоциями. Допускает он и возможность провокации по стороны комика.

"Это мой коллега, очень талантливый человек. То, что он говорит это его личное дело. Зачем я буду это обсуждать, если это он так думает. Хороший артист, очень эрудированный человек. То, что он сказал, возможно, сказал в запале. Он же не думал, что его выступление записывают. Это провокация с какой-то стороны", - заявил он.

Как ранее сообщалось, известный российский юморист Максим Галкин публично высмеял российских пропагандистов. В ходе своего выступления он напомнил, что каждый телеканала в РФ говорит только об Украине.

Напомним, что на этом же концерте российский юморист Максим Галкин высмеял президента РФ Владимира Путина.

Позже российский телепродюссер Леонид Мазор предупредил, что откровенные высказывания комика Максима Галкина о цензуре в России могут иметь для него серьезные последствия.