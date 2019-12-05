Мать Евгении Плихиной извинилась за поступок дочери

Женщина призвала простить девушке ее неосторожно сказанные слова.
Мать Евгении Плихиной Елена попросила прощения за слова ее дочери, которая в ироничном тоне комментировала похороны убитого на Донбассе бойца Альфы, Героя Украины Дениса Волочаева.
"Искренне прошу прощения у всех за пост моей дочери. Никакого намерения поглумиться над Героями Украины не было. Переживаю со всеми тяжелые наши военные времена. Тревожусь и страдаю за судьбу Украины. Простите, если сможете", - написала Елена Плихина на свой странице в фейсбуке.
5 декабря бренд Cosmopoliten Ukraine сообщил о том, что Евгения Плихина уволена с поста зама главного редактора.
Ранее соцсети разорвало из-за скандального поста в Facebook Евгении Плихиной о похоронах убитого на Донбассе бойца АТО, который служил в СБУ.
Позже Плихина попала на сайт Миротворец.