40-летняя Пэрис Хилтон выходит замуж за известного бизнесмена

Пэрис Хилтон решила выйти замуж за владельца бренда парфюма / instagram.com/parishilton

Известная светская львица Пэрис Хилтон, которая сегодня отмечает 40-летие, собралась замуж за бизнесмена Картера Реума.

Молодые люди пробыли в отношениях чуть больше года. 13 февраля ее избранник сделал предложение выйти замуж, и только в свой день рождения Пэрис поделилась трогательным видео с помолвки.

"Когда вы находите свою вторую половинку, вы не просто знаете это, вы это чувствуете. Мой любимый и я были вместе с нашего первого свидания, и по случаю моего дня рождения он устроил поездку в тропический рай. Когда мы шли на ужин по пляжу, Картер привел меня к маленькой хижине, украшенной цветами, и опустился на одно колено. Я сказала "да", "да навсегда". Нет никого другого, с кем бы я хотела провести всю жизнь", — написала Пэрис Хилтон в Instagram.

Своей невесте Реум подарил кольцо с бриллиантом, разработанное Жаном Дуссе, правнуком легендарного Луи Картье. В этот знаменательный момент Хилтон была в белом платье Retrofete и диадеме Loschy, в то время как ее жених был одет в белый костюм и кеды.

Реум является владельца бренда парфюма.

Поклонники осыпали звездную пару комментариями. "Красивые и счастливые! Берегите друг друга!", "Пусть ваша любовь сохранится на долгие годы!", "Рада за тебя! Ты заслуживаешь счастья!", "Пэрис, будь любима! Пусть жених бережет тебя!", — отметили пользователи.

Несмотря на то, что она уже получала предложения руки и сердца, и не раз, замужем наследница сети отелей так и не побывала. В этот раз, скорее всего, все будет по-другому, и свадьба состоится.

Отметим, что еще до помолвки с бойфрендом Пэрис Хилтон решилась на другой важный шаг в своей жизни — она начала процедуру экстракорпорального оплодотворения. Звезда мечтает о детях, и именно с Реумом она поняла, что наконец готова стать матерью.

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