Мария Шарапова выходит замуж и показала будущего мужа

Мария Шарапова выходит замуж / Reuters

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая недавно официально завершила карьеру, заявила, что готова к бракосочетанию.

Мария Шарапова в Instagram сообщила, что выйдет замуж за своего парня Александра Джилкса, с которым встречается 3 года.

"Я сказала да с первого дня нашей встречи... Это был наш маленький секрет, не так ли?", - подписала она пост, в котором показала фото и видео со своим другом Александром Джилксом, с которым встречается с 2018 года.

Александр Джилкс также опубликовал фото с Шараповой, и поблагодарил ее.

"Спасибо, что делаешь меня счастливым парнем", - написал он в Instagram

Мария Шарапова и Александр Джилкс / Instagram

"поздравляем", "Большого счастья", "Какая прекрасная будет семья, никак не дождусь, чтобы отпраздновать такой праздник!", "Поздравляю, рада видеть тебя счастливой", - пишут ей поздравления.

Кто такой Александр Джилкс

Александр Джилкс - друг принцев Уильяма и Гарри, принцесс Беатрис и Эжени и бывший бойфренд Пиппы Миддлтон. Он арт-дилер, получил диплом Итона. Имеет близкую дружбу с многими аристократами.

В 2011-м он с двумя партнерами основал онлайновую аукционную площадку Paddle8, специализирующуюся на недорогом послевоенном и современном искусстве.

Нынешний бизнес Джилкса – инвестиционная фирма Squared Circles.

Он был женат на Мишей Ноноо (настоящее имя - Эдвин Эклствайт) с 2003 по 2016 гг.

Пока что пара не сообщила дату и место свадьбы.