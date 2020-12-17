Мария Шарапова выходит замуж и показала будущего мужа

Мария Шарапова объявила о свадьбе со своим парнем, с которым встречается не один год.
Российская теннисистка Мария Шарапова, которая недавно официально завершила карьеру, заявила, что готова к бракосочетанию.
Мария Шарапова в Instagram сообщила, что выйдет замуж за своего парня Александра Джилкса, с которым встречается 3 года.
"Я сказала да с первого дня нашей встречи... Это был наш маленький секрет, не так ли?", - подписала она пост, в котором показала фото и видео со своим другом Александром Джилксом, с которым встречается с 2018 года.
Александр Джилкс также опубликовал фото с Шараповой, и поблагодарил ее.
"Спасибо, что делаешь меня счастливым парнем", - написал он в Instagram
"поздравляем", "Большого счастья", "Какая прекрасная будет семья, никак не дождусь, чтобы отпраздновать такой праздник!", "Поздравляю, рада видеть тебя счастливой", - пишут ей поздравления.
Кто такой Александр Джилкс
Александр Джилкс - друг принцев Уильяма и Гарри, принцесс Беатрис и Эжени и бывший бойфренд Пиппы Миддлтон. Он арт-дилер, получил диплом Итона. Имеет близкую дружбу с многими аристократами.
В 2011-м он с двумя партнерами основал онлайновую аукционную площадку Paddle8, специализирующуюся на недорогом послевоенном и современном искусстве.
Нынешний бизнес Джилкса – инвестиционная фирма Squared Circles.
Он был женат на Мишей Ноноо (настоящее имя - Эдвин Эклствайт) с 2003 по 2016 гг.
Пока что пара не сообщила дату и место свадьбы.