Мария Шарапова завершила карьеру - подробности

Мария Шарапова ушла из тенниса / Reuters

Мария Шарапова решила завязать со спортом, и написала большой текст в издании Vogue, где постаралась объяснить свое решение.

Мария Шарапова отметила, что заканчивая главу о спорте в своей жизни, она не собирается развиваться и расти дальше, хоть ей и грустно о своем прошлом.

"Отдавая мою жизнь теннису, я получила жизнь от тенниса. Я буду скучать по нему каждый день. Я буду скучать по тренировкам и распорядку дня: просыпаться на рассвете, шнуровать левый ботинок перед правым и "закрывать ворота", прежде чем "ударить свой первый мяч" за день. Я буду скучать по своей команде, по моим тренерам. Я буду скучать по моментам, когда сидела с отцом на скамейке для тренировок", - пишет Шарапова.

Она вспомнила, как добивалась новых вершин в теннисе, но что теперь ее жизнь не особо поменяется, просто, она хочет провести какое-то время с семьей.

"Оглядываясь назад сейчас, я понимаю, что теннис был моей горой. Мой путь был заполнен долинами и тропинками, но вид с ее вершины был невероятным. Однако после 28 лет и пяти титулов Большого шлема я готова взобраться на другую гору - чтобы соревноваться в другом типе местности. В то же время есть несколько простых вещей, которые я действительно с нетерпением жду: чувство спокойствия в моей семье. Задержавшись за утренней чашкой кофе. Неожиданный выходной.", - говорит она..

Мария Шарапова намекнула, что непрочь заняться теперь танцами.