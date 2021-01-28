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Звезда Playboy Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя

28 января 2021, 01:25

Звезда Спасателей Малибу Памела Андерсон тайно вышла замуж в шестой раз.

Памела Андерсон снова связала себя узами брака / Daily Mail Heather Ross

53-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз. Избранником знаменитости стал ее телохранитель Дэн Хейхерст.

Как сообщила звезда изданию Daily Mail, с будущим мужем она познакомилась в начале 2020 года. С того момента они постоянно проводили время вместе и полюбили друг друга, находясь в самоизоляции.

Приватная свадьба состоялась в канун Рождества на территории загородного поместья Андерсон на острове Ванкувер, Канада.

Новобрачные отказались от пышного празднования в пользу скромной церемонии без участия шафера, подружек невесты, друзей и гостей.

"Я вышла замуж на собственности, которую купила у бабушки и дедушки 25 лет назад, здесь поженились мои родители, и они все еще вместе. Я чувствую, что прошел полный круг", - заявила 53-летняя звезда Спасателей Малибу.

С 1995 по 1998 год Андерсон была замужем за рок-музыкантом Томми Ли. От него у нее два сына.

В 2006 звезда Playboy вышла замужем за рок-музыканта Кид Рока, но брак распался в 2007 году.

Американская актриса дважды выходила замуж за кинопродюсера Рика Саломона. Первый раз они поженились в 2007 году, но уже в 2008 году развелись. Позже Андерсон и Саломон снова поженились, но развелись в 2015 году.

20 января 2020 года Андерсон сыграла тайную свадьбу с продюсером Джоном Питерсом, с которым недолго встречалась в 1989 году. Но пара быстро рассталась.

Ранее Главред писал, что Ольга Бузова тайно вышла замуж на Мальдивах.

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