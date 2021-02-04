Ани Лорак в одной рубашке удивила красотой

Певица Ани Лорак показала селфи в раздевалке, и анонсировала новый клип.
Певица Ани Лорак снялась в одной темной рубашке перед съемками, и произвела впечатление на своих поклонников, которые оценили ее полуодетое состояние и готовящийся сюрприз.
Ани Лорак, которая недавно приехала в Киев, показала в своем Instagram новый снимок, на котором позирует только в полузастегнутой рубашке.
Певица с "хвостом" на голове и красным маникюром засветила бедра на сексуальном селфи в зеркале гардеробной или гримерки.
"Сейчас работа над новой музыкой занимает первое место в списке моих ежедневных дел. Скоро вас ждет красивая видеопремьера невероятно душевной песни. Готовьтесь, будет", - пишет она
- "Это будет клип на уже вышедшую песню или на новую?",
- "Безумная красотка. Мы очень-очень ждём!",
- "А когда украинское что-то и альбом украино-язычный?",
- "Вам дуже пасує така сорочка холодного синього кольору. Приємного вам вечора!", - пишут ей в комментариях.
Напомним, 42-летняя Ани Лорак встречала Новый год в столице Украины вместе с девятилетней дочкой Софией от предыдущего брака с турецким бизнесменом Маратом Налчаджиоглу.
Она показала фото с прогулки в центре Киева, вызвав целую бурю эмоций по поводу своего появление на Крещатике.