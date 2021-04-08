Белорусы нашли способ попасть на Евровидение после дисквалификации

Евровидение 2021 / EBU

Белорусские группы могут выступить на Евровидении в Нидерландах вне конкурса и без получения оценок - в качестве "музыкальных гостей"

Как сообщает Deutsche Welle, Белорусский фонд культурной солидарности предложил, чтобы белорусы спели в антракте между выступлениями участников Евровидения 2021.

Белорусы предложили EBU, чтобы NaviBand и Val выступили в антракте с песней Love shine a light, с которой Великобритания победила на конкурсе в 1997 году.

Группа NaviBand принимала участие в Евровидении 2017, а группа Val должна была ехать на Евровидение 2020, но ее заменили в 2021 году.

Напомним, Беларусь планировала отправить на Евровидение 2021 Галасы ЗМеста - группу, которая не скрывала симпатий к Александру Лукашенко и исполняла до этого лишь политические памфлеты.

Первую ее песню EBU заблокировал в интернете. После того, как они подали новую песню, Беларусь дисквалифицировали.

Объясняется это тем, что политические мотивы песен могли навредить имиджу конкурса.

Участники группы в ответ объявили, что не понимают, что такое политизированное творчество.

Как известно, Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме в Нидерландах со зрителями.

Полуфиналы и победное выступление пройдут с 18 по 22 мая.