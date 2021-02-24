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Бывший муж Алины Гросу рассказал о разводе на фоне романа певицы

24 февраля 2021, 16:34

Российский бизнесмен Александр Комков прокомментировал развод с Алиной Гросу.

Алина Гросу
Алина Гросу / Instagram

Российский бизнесмен Александр Комков рассказал свою версию по поводу развода с Алиной Гросу после новости о том, что певица обменялась кольцами с новым другом.

Как сообщил Александр Комков в комментарии шоу Зірковий шлях, решение о разводе было обоюдным.

Александр Комков сказал, что не общается с певицей после развода.

"С Алиной не общаюсь, но желаю ей только лучшего и успехов в творчестве", - написал он журналистам.

Напомним, что Алина Гросу и Роман Полянський сделали друг-другу парные кольца.

Алина Гросу уже какое-то время снималась в клипах с Полянским, часто проводит с ним время, и актер даже приходит с ней на официальные интервью. Но певица упрямо отказывается официально рассказывать, какие отношения их связывают.

Напомним, Алина Гросу развелась с мужем Александром через несколько месяцев после свадьбы.

Как известно, расписалась Алина Гросу 1 июня, без особых церемоний.

Алина Гросу новости шоу бизнеса
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