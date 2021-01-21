"Это трибунал": у Киркорова готовятся к "войне" с Литвой

Филипп Киркоров / Instagram

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский, который выиграл суд против Михаила Ефремова, заговорил о разбирательстве во внутренних судах страны.

Однако Добровинский в дерзком обороте пообещал подать на Литву в Гаагу, н сравнив санкции против Филиппа Киркорова с военным преступлением.

Как сообщает телеграм-канал НеМалахов, певец уже направил властям Литвы запрос для разъяснения причин запрета на въезд в письменном виде.

"Мы направили официальный запрос властям Литвы по поводу запрета Филиппу Киркорову на въезд в страну. От их ответа будет зависеть, где мы будем судиться"Ю - говорит Добровинский.

После первых заявлений о том, что Киркоров будет добиваться "справедливости" в ЕСПЧ он неожиданно умерил амбиции.

"Например, если в ЕСПЧ, то сначала нужно просудиться в самой стране, а уже потом идти туда. Если скажут, что Филипп Бедросович является вражеским лазутчиком, то мы пойдем судиться в Гаагу - это военный трибунал", - сказал Добровинский.

Как известно, Филипп Киркоров с 2014 года не раз гастролировал в аннексированном Россией Крыму, и не скрывает свою политическую позицию - поддержку Путина в вопросе территориальной целостности Украины.

Напомним, что Литва запретила Филиппу Киркорову въезд на 5 лет за его политическую позицию. В МИД Литвы подчеркнули, что Филипп Киркоров обязан этому своими многократными посещениями аннексированного Россией Крыма а также сознательного отрицания территориальной целостности и суверенитета Украины.

Реакцией Филиппа Киркорова стало нанять Александра Добровинского для отмены запрета через суд.

Кроме того, публично Киркоров объявил, что в этом виновен президент Украины Владимир Зеленский - его "друг", из-за бездеятельности которого якобы наказали Киркорова.