Maruv и Киркоров сняли клип Komilfo с медсестрами и психбольницей

Киркоров и Maruv / кадр из клипа

Филипп Киркоров ко своему дню рождения попробовал коллаборацию с Maruv, записав клип в ее стиле творчества.

Новый видеоролик Komilfo вышел на ютуб-канале Киркорова. По сюжету, он был украден и попадает в психбольницу, куда певца привозит сама Maruv в роли "сестры Рэтчед".

Киркорова окружают странные личности, его садят в "безопасную комнату" в смирительной рубашке, а пока он там, героиня Maruv делает кому-то пластическую операцию, превращая в двойника Киркорова.

"Наш новый клип Комильфо сведет вас с ума! Балансировать между крайностями - мой стиль жизни. Но такой подставы от коварной Maruv я не ожидал… Да еще и в свой день рождения!", - рассказал Киркоров о своем клипе.

В нем проскакивают элементы типичной для Maruv музыки, а также герои и героини из ее клипов.

За пару часов после премьеры клип набрал чуть более 25 тысяч просмотров. Пользователи Сети отметили, что песня не на высшем уровне, но клип вышел интересный.

"Песня далеко не хит , а клип довольно интересный , сейчас кругом сплошные психи , актуально. Марув как всегда", "Где то в дурке плачет настоящий Филипп, браво", "МАРУВ как всегда невероятная", - пишут в комментариях.

Напомним, что украинская певица сняла Позитива в постели и поцеловалась с ним в клипе.