Позитив засветился в постели украинской певицы

Позитив / Пресс-служба Нового канала

Звезда сериала Школа участница Голосу країни і Голосу Діти Анна Тринчер показала Алексея Завгороднего в кровати, и засветила видео поцелуя с ним.

Анна готовит выпустить клип Kiss, и долго держала интригу, с кем она вместе его снимала. Как оказалось, это был Позитив.

"Завтра в клипе на песню Kiss вы увидите Позитива! Дааа, многие угадали, вы ж мои сыщики! Спасибо огромное тебе, Позитив. А уже завтра в 10:00 открываем мой ютюб канал и смотрим премьеру песни Kiss", - пишет Анна в Instagram.

Она показала фото и видео со съемок. Там они с Позитивом обнимаются на кровати, а также снимают поцелуй для клипа.

Позитив и Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official/

"Супер", "Огонь", "Жду клип", "Поздравляю", "Умничка", - пишут Анне в комментариях.

Напомним, что недавно Позитив засветился в проекте с другой молодой певицей - Мишель Андраде.

Недавно Позитив признался, что развелся с женой Анной Андрийчук после полжизни брака.

Анна Андрийчук заявила, что развелись они уже давно, но пока что скрывали это.