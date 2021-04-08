Настя Каменских попала в больницу, и записала для поклонников обращение

Настя Каменских / кадр с блога

Настя Каменских 29 марта анонсировала новое реалити шоу, в котором, по ее словам был записан отдых в Мексике с подругами и мамой.

Каменских наконец выпустила первый выпуск своего шоу, в котором рассказала о причинах запуска проекта, а также о том, как "воевала" с близкими для исполнения планов.

Вначале она вставила видео с больницы - когда она попала туда после того, как чуть не потеряла сознание.

"Вот, я лежу под капельницей. Врач сказал, что это паническая атака - очень много всего случилось с Нового года", - говорит Настя.

Она собрала своих подруг и маму, и предупредила, что через сутки они уезжают - сразу после ее концерта.

А вот Потапа было уговорить не так просто - он был немного удивлен, что любимая не сказала о планах, а предупредила буквально перед отъездом.Читайте такжеМандруй Україною з Дмитром Комаровим - новое шоу выходит на 1+1

"Я отправилась вместе с любимой мамой Лидой и моей лучшей подругой Аней Андрийчук в Мексику, на коллективный ретрит. Каждая из нас решилась на эту поездку, чтобы восстановиться после тяжелых событий и переживаний, отпустить прошлые неудачи. Наполнить себя энергией, найти новый баланс, который поможет нам вернуться домой с новыми силами", - объяснила Каменских.

Певица много раз подчеркнула, что перезагрузка не будет полной, если это все сделать спонтанно и не откладывая - поэтому она загодя купила билеты для подруг и мамы.

После первых часов выхода из зоны комфорта, Настя и подруги привыкли к камерам, и старались максимально записывать все, что с ними происходит.

В первом выпуске Настя пообещала, что после выхода выпусков она будет общаться с поклонниками.

Каменских подчеркнула, что Попап поймет ее поступок и призналась, что очень скучает за любимым мужем.

Настя Каменских реалити шоу выпуск 1 08-04-2021

Настя Каменских пока не уточнила, как часто будут выходить части ее реалити, и сколько там серий.

Напомним, в январе у Насти Каменских умер папа.

По словам певицы, она тяжело переживала февраль и март, из-за нагрузок, работы и семейной трагедии.