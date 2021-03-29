Настя Каменских запускает свое реалити-шоу

Настя Каменских / Instagram

После премьеры клипа Девочки рулят Настя Каменских неожиданно задумалась о новых проектах, и решила запустить реалити-шоу собственного производства.

Каменских отметила, что на это решение повлиял отпуск с перезагрузкой. Она подчеркнула, что прошлый год был для нее очень насыщенным и крайне сложным. Но после отпуска с мамой Лидией и подругой Анной Завгородней ей в голову и пришли новые идеи.

"Недавно я задумалась о том, каким для меня был прошлый год. Для всех нас и лично для меня он оказался очень сложным. Столько событий, столько новых непростых задач. Столько трудностей и потерь.

Держать в себе все это стало слишком тяжело. И я поняла, что нужно что-то менять. Кардинально сменить обстановку и перезагрузиться.И я хочу сделать это вместе с вами!", - обещает Настя.

Она придумала реалити вместо или во время ее традиционных влогов. И нарекла его певица "Девочки рулят".

"Я запускаю собственное реалити "Девочки Рулят", где покажу, как проходит наша с девочками перезагрузка. Первая серия выйдет уже совсем скоро! Очень хочу показать вам ее, ведь я сама не ожидала, что получится настолько интересно!", - заинтриговала Настя.

Больше подробностей или дату она пока что не раскрывала, но темами заинтересовала поклонников - в комментариях очень много вопросов по новому формату.

Настя Каменских Девочки рулят - смотреть клип:

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