"Не ожидала": Камалия ответила на скандальное высказывание Поляковой

Певица Оля Полякова неприглядно описала внешность певицы Камалии во время съемок шоу на одном из украинских каналов
Певица Оля Полякова в последнем выпуске шоу Маска не только назвала Тинку Кароль "плакальщицей на похоронах". Она описала внешность своей коллеги, певицы Камалии с помощью странной фразы, когда разгадывала образ участника проекта, скрывающегося под маской.
Пользователи Сети обратили внимание на этот факт и были возмущены словами певицы.
"Та не может это быть Камалия! Она здоровая, сисястая, с ногами здоровыми, толстыми. А эта?!" – сказала Полякова в ответ на записку Дзидзьо.
Ответ Дзидзьо был вырезан из сюжета.
Певица Камалия дала комментарий Главреду по поводу сложившейся ситуации.
"Для меня самое важное — то, какой видит меня мой любимый муж и какой пример я подаю собственным детям. Все остальное меня не волнует. Единственное что — я не ожидала, что взрослая женщина и мать двоих дочерей может заниматься буллингом", - передала слова пресс-служба Камалии.
Полный ролик с комментарием Оли Поляковой вышел на ютуб-канале Украина.
Напомним, что Оля Полякова назвала Тину Кароль "Видома плакальщица на похоронах", обращаясь к Насте Каменских во время съемок шоу Маска. В итоге певица сама ответила на свой вопрос, смутив остальных украинских звезд.
Тина Кароль на радио прокомментировала заявление Оли Поляковой.