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"Не ожидала": Камалия ответила на скандальное высказывание Поляковой

11 февраля 2021, 16:30

Певица Оля Полякова неприглядно описала внешность певицы Камалии во время съемок шоу на одном из украинских каналов

Камалия
Камалия / Instagram

Певица Оля Полякова в последнем выпуске шоу Маска не только назвала Тинку Кароль "плакальщицей на похоронах". Она описала внешность своей коллеги, певицы Камалии с помощью странной фразы, когда разгадывала образ участника проекта, скрывающегося под маской.

Пользователи Сети обратили внимание на этот факт и были возмущены словами певицы.

"Та не может это быть Камалия! Она здоровая, сисястая, с ногами здоровыми, толстыми. А эта?!" – сказала Полякова в ответ на записку Дзидзьо.

Ответ Дзидзьо был вырезан из сюжета.

Певица Камалия дала комментарий Главреду по поводу сложившейся ситуации.

"Для меня самое важное — то, какой видит меня мой любимый муж и какой пример я подаю собственным детям. Все остальное меня не волнует. Единственное что — я не ожидала, что взрослая женщина и мать двоих дочерей может заниматься буллингом", - передала слова пресс-служба Камалии.

Полный ролик с комментарием Оли Поляковой вышел на ютуб-канале Украина.

Напомним, что Оля Полякова назвала Тину Кароль "Видома плакальщица на похоронах", обращаясь к Насте Каменских во время съемок шоу Маска. В итоге певица сама ответила на свой вопрос, смутив остальных украинских звезд.

Тина Кароль на радио прокомментировала заявление Оли Поляковой.

Оля Полякова Певица Камалия новости шоу бизнеса
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