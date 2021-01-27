Шнуров подал в суд на Пригожина за угрозы расправой

Сергей Шнуров / Instagram

Знаменитый музыкант и шоумен Сергей Шнуров и Иосиф Пригожин вынесли на общественное рассмотрение свой конфликт. Сергей Шнуров подал в суд на музыкального продюсера и мужа Валерии.

Как сообщает телеграм-канал LifeShot, Шнуров обвиняет Пригожина по статье ст. 119 УК РФ, которая "тянет" на 5 лет заклюяения.

Конфликт между Шнуровым и Пригожиным тянется с весны: тогда Сергей высмеял продюсера за его жалобы о падении доходов из-за пандемии. Потом начался обмен колкостями и в итоге Пригожин сказал, что готов дойти до рукоприкладства из-за критики в адрес своей супруги Валерии.

В результате, Пригожин перешел к прямым угрозам.

"Сергей Шнуров был вынужден обратиться за помощью и защитой в правоохранительные органы. В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ – угроза причинения тяжкого вреда здоровью (до 5 лет лишения свободы)". - рассказал юрист Сергея Шнурова.

На этом шоумен не остановился, и добился разъяснительных работ Пригожину со стороны полиции.

"Для того, чтобы задиристый г-н Пригожин не перешел от угроз к действиям, пока идет доследственная проверка, мы подали в полицию еще одно заявление — профилактическое. Оно обязывает полицию, провести ряд мероприятий, направленных на разъяснение г-ну Пригожину недопустимости совершения противоправных действий в отношении Сергея Шнурова", - добавил он.