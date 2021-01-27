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Шнуров подал в суд на Пригожина за угрозы расправой

27 января 2021, 17:12

Сергей Шнуров хочет добиться наказания Пригожина за неостожные высказывания.

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров / Instagram

Знаменитый музыкант и шоумен Сергей Шнуров и Иосиф Пригожин вынесли на общественное рассмотрение свой конфликт. Сергей Шнуров подал в суд на музыкального продюсера и мужа Валерии.

Как сообщает телеграм-канал LifeShot, Шнуров обвиняет Пригожина по статье ст. 119 УК РФ, которая "тянет" на 5 лет заклюяения.

Конфликт между Шнуровым и Пригожиным тянется с весны: тогда Сергей высмеял продюсера за его жалобы о падении доходов из-за пандемии. Потом начался обмен колкостями и в итоге Пригожин сказал, что готов дойти до рукоприкладства из-за критики в адрес своей супруги Валерии.

В результате, Пригожин перешел к прямым угрозам.

"Сергей Шнуров был вынужден обратиться за помощью и защитой в правоохранительные органы. В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ – угроза причинения тяжкого вреда здоровью (до 5 лет лишения свободы)". - рассказал юрист Сергея Шнурова.

На этом шоумен не остановился, и добился разъяснительных работ Пригожину со стороны полиции.

"Для того, чтобы задиристый г-н Пригожин не перешел от угроз к действиям, пока идет доследственная проверка, мы подали в полицию еще одно заявление — профилактическое. Оно обязывает полицию, провести ряд мероприятий, направленных на разъяснение г-ну Пригожину недопустимости совершения противоправных действий в отношении Сергея Шнурова", - добавил он.

  • Напомним, Лидер группировки Ленинград жестко критиковал продюсера и его супругу Валерию за просьбу к государству о помощи в период пандемии, а Пригожин не менее жестко отвечал музыканту.
  • Это не первый случай, когда Шнуров "доводит" российских звезд своими едкими замечаниями.
  • В ноябре 2020 Сергей Шнуров уведомил мир, что на него подал в суд Юрий Лоза. Тот обиделся из-за язвительного стиха Шнурова.
  • Шнуров недавно высмеивал и Стаса Михайлова, но тот стоически не поддался на провокацию, и в суд не пошел.
Иосиф Пригожин Сергей Шнуров новости шоу бизнеса
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