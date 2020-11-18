Лоза подал в суд на Шнурова: назвали причины

Юрий Лоза / УНИАН

Юрий Лоза, который с недавних пор начал негласное противостояние с коллегой Сергеем Шнуровым, вынес их конфликт на официальный уровень.

Утром 18 ноября стало известно, что Лоза подал в суд на Шнурова. На что музыкант сразу же ответил стихом:

"Дни последние вечность несут!

Собирается мертвое воинство!

Хочет как-то поднять через суд,

Ущемлённое мини достоинство", - написал он в Instagram.

После этого Юрий Лоза дал официальный комментарий изданию Газета.ру.

Он отметил, что по-прежнему не собирается отвечать на выпады Шнурова, отказавшись писать "стишки".

В то же время, судебный иск, который он подал, музыкант объяснил личной инициативной своего адвоката.

"Я вообще дома сижу и даже не знаю, в каком суде этот иск будет рассматриваться", — рассказал Лоза.

Адвокат Юрия Лозы признался, что занимается на свой страх и риск, и намерен добиться моральной компенсации от Шнурова.

Он также не отбросил идею, что Шнуров может просто извиниться, и все закончится. Юрист назвал даже интересной идею извинений Шнурова в стихотворной форме.

"Шумилов — это один из моих адвокатов, он молодой, инициативный. Он сделал экспертизу, сам все подвел, лингвистическая экспертиза подтвердила прямое оскорбление личности", — уточнил Лоза. При этом артист заявляет, что вся ситуация ему не интересна, и в суд ходить он не будет.

Исковое заявление зарегистрировал Симоновский суд города Москва.

Как известно, в октябре лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров высмеял Юрия Лозу. Шнуров в своем Instagram-аккаунте иронизировал над любовью автора песни "Плот" давать комментарии СМИ по любому вопросу.