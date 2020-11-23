"Расплылось хайло - ботокс шевеля": Шнуров высмеял Стаса Михайлова за лицемерие

Знатный Instagram-насмешник Сергей Шнуров обрушился с критикой на Стаса Михайлова.
Скандально известный музыкант (лидер группировки Ленинград), медиаменеджер и политик Сергей Шнуров опубликовал едкое и злое стихотворение в адрес коллегу-артиста.
В этот раз объектом шнуровских стихотворных издевательств в Instagram стал поп-певец и звезда Радио Шансон Стас Михайлов. Шнуров открыто назвал Михайлова лицемером, поскольку тот обещал в карантин финансово поддержать участников своего аккомпанирующего состава, но слово свое не сдержал. Денег музыканты не дождались, а некоторых участников Михайлов и вовсе уволил
В новой стихотворной эпиграмме Шнуров крайней жестко прошелся по взаимоотношениям Михайлова с его музыкальным коллективом:
"В улыбке расплылось хайло,
Под кожей ботокс шевеля.
Наш Стасик, свет Михайлов
Похож на странного шмеля,
Жужжал о том, что щедрый он.
Лоснясь и излучая благость,
Что денег дал всем миллион,
Он за добро, а не за гадость.
Такой он милый, впредь и вплоть,
Готов он помогать людЯм.
И вас хранит пускай господь,
По жизни милостью ведя.
Так много сделал добрых дел,
А ты, народ, мотай на ус.
С кем не бывает, нап*здел,
Не вышел из него Иисус".
- Сергей Шнуров решил заняться медиа-бизнесом и принял приглашение стать генеральным продюсером телеканала RTVI.
- Канал незадолго до того недавно купил американский бизнесмен Микаэль Исраелян.