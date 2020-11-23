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"Расплылось хайло - ботокс шевеля": Шнуров высмеял Стаса Михайлова за лицемерие

23 ноября 2020, 19:42

Знатный Instagram-насмешник Сергей Шнуров обрушился с критикой на Стаса Михайлова.

Шнуров
Сергей Шнуров / УНИАН

Скандально известный музыкант (лидер группировки Ленинград), медиаменеджер и политик Сергей Шнуров опубликовал едкое и злое стихотворение в адрес коллегу-артиста.

В этот раз объектом шнуровских стихотворных издевательств в Instagram стал поп-певец и звезда Радио Шансон Стас Михайлов. Шнуров открыто назвал Михайлова лицемером, поскольку тот обещал в карантин финансово поддержать участников своего аккомпанирующего состава, но слово свое не сдержал. Денег музыканты не дождались, а некоторых участников Михайлов и вовсе уволил

В новой стихотворной эпиграмме Шнуров крайней жестко прошелся по взаимоотношениям Михайлова с его музыкальным коллективом:

"В улыбке расплылось хайло,

Под кожей ботокс шевеля.

Наш Стасик, свет Михайлов

Похож на странного шмеля,

Жужжал о том, что щедрый он.

Лоснясь и излучая благость,

Что денег дал всем миллион,

Он за добро, а не за гадость.

Такой он милый, впредь и вплоть,

Готов он помогать людЯм.

И вас хранит пускай господь,

По жизни милостью ведя.

Так много сделал добрых дел,

А ты, народ, мотай на ус.

С кем не бывает, нап*здел,

Не вышел из него Иисус".

Стас Михайлов Сергей Шнуров карантин коронавирус
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