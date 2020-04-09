"Этот п*др": Шнуров высмеял Путина и его речь о печенегах

Российский исполнитель и кандидат в депутаты Сергей Шнуров резко отреагировал на речь Владмира Путина о коронавирусе и печенегах.
Сергей Шнуров раскритиковал Путина и обратил внимание россиян на абсурдность его поступков, от души срифмовав матов в свой стих.
Сергей Шнуров отреагировал с матом на абсурдную речь Владимира Путина, который неожиданно упомянул в контексте истории Россию и печенегов.
"Люди сидя на мели, на,
Оторвались от борща.
Выступал наш Обнулина,
Тот, что рай нам обещал
В случае войны, конечно.
Говорил,- все под контролем
Ненаглядный и сердечный,
О его здоровье молем
Боженьку. Как повезло нам.
Платежи ж шли вереницей
Церквям, храмам, стадионам,
А не школам и больницам.
Верно всё! Наш знает лидер,
Незачем учить, лечить
Когда вирус, этот п*др
Поднимается с печи.
Всех свистать пора наверх,
Властью надзаконную,
Пусть ведёт нас АрхиСтерх
На коньках с иконою.
Мы пойдём вперёд набегом,
За тобою, Золотце
На орду, на печенега,
На поганых половцев!", - пишет он.
"Причём пиченеги и пловцы? Вообще не понял. А где поляки, французы и немцы. Да много кого было", "Обнулина!!", "Финал фильма отчетливо намекает, что хеппи-энда не будет.", "П*здят по бюджетников,все санатории на сев.кавказе поувольняли и отправили в неоплаченный отпуск или от 2/3от...Оклада в месяц....на как жить на эти копейки до июня???????", "Совсем уже надоел вам , русским, ваш Путин.", "мы сами разберёмся", " мы, украинцы, тоже говорили русским "мы сами разберемся"...но русские это не слышали и пришли с оружием в Крым и в Донбас", "Сначала прочитал "п*дер", а не "лидер", "Главное загнивающему западу помочь решил ,а мы ж в раю в масле катаемся", - пишут в комментариях.
Напомним, Путин перепутал историю, и решил, что с печенегами воевала Россия, а не Киевская Русь. На фоне этого в рунете посыпались шутки.
"Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем," — заявил Путин в своей речи.
Ранее Шнуров распесочил правительство Путина из-за повышения цен во время карантина.