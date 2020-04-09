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"Этот п*др": Шнуров высмеял Путина и его речь о печенегах

9 апреля 2020, 11:54

Российский исполнитель и кандидат в депутаты Сергей Шнуров резко отреагировал на речь Владмира Путина о коронавирусе и печенегах.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Сергей Шнуров раскритиковал Путина и обратил внимание россиян на абсурдность его поступков, от души срифмовав матов в свой стих.

Сергей Шнуров отреагировал с матом на абсурдную речь Владимира Путина, который неожиданно упомянул в контексте истории Россию и печенегов.

"Люди сидя на мели, на,

Оторвались от борща.

Выступал наш Обнулина,

Тот, что рай нам обещал

В случае войны, конечно.

Говорил,- все под контролем

Ненаглядный и сердечный,

О его здоровье молем

Боженьку. Как повезло нам.

Платежи ж шли вереницей

Церквям, храмам, стадионам,

А не школам и больницам.

Верно всё! Наш знает лидер,

Незачем учить, лечить

Когда вирус, этот п*др

Поднимается с печи.

Всех свистать пора наверх,

Властью надзаконную,

Пусть ведёт нас АрхиСтерх

На коньках с иконою.

Мы пойдём вперёд набегом,

За тобою, Золотце

На орду, на печенега,

На поганых половцев!", - пишет он.

"Причём пиченеги и пловцы? Вообще не понял. А где поляки, французы и немцы. Да много кого было", "Обнулина!!", "Финал фильма отчетливо намекает, что хеппи-энда не будет.", "П*здят по бюджетников,все санатории на сев.кавказе поувольняли и отправили в неоплаченный отпуск или от 2/3от...Оклада в месяц....на как жить на эти копейки до июня???????", "Совсем уже надоел вам , русским, ваш Путин.", "мы сами разберёмся", " мы, украинцы, тоже говорили русским "мы сами разберемся"...но русские это не слышали и пришли с оружием в Крым и в Донбас", "Сначала прочитал "п*дер", а не "лидер", "Главное загнивающему западу помочь решил ,а мы ж в раю в масле катаемся", - пишут в комментариях.

Напомним, Путин перепутал историю, и решил, что с печенегами воевала Россия, а не Киевская Русь. На фоне этого в рунете посыпались шутки.

"Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем," — заявил Путин в своей речи.

Ранее Шнуров распесочил правительство Путина из-за повышения цен во время карантина.

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