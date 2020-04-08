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"Виноваты печенеги": рунет взорвался после обращения Путина к народу

8 апреля 2020, 22:51

Российский лидер подчеркнул, что кочевников победили, поэтому с легкостью справятся и с коронавирусом.

Путин
Путин заявлением о печенегах повеселил народ / Reuters

Президент России Владимир Путин в очередном обращении к народу в связи с эпидемией коронавируса в стране пообещал, что страна непременно победит прогрессирующее заболевание и сравнил Covid-19 нашествием печенегов и половцев.

"Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем," — сказал президент в своей речи 8 апреля.

Упоминание кочевых племен и сравнение их с пандемией спровоцировало взрыв шуток и сарказма в российском сегменте соцсетей. Одни россияне требовали торжественно отпраздновать победу над печенегами, а другие прошлись по всевозможным историческим эпизодам истории РФ.

"Узнала о новом обращении Путина благодаря тому, что ленту неожиданно захватили печенеги", - пишет в Twitter Альфина самоизоляция.

"Прилег поспать, а Россия объявила войну печенегам", - пишет Печенежная фурфура.

"Последний раз печенеги были в трендах твиттера аж в 11-м веке", - написали пользователи.

"Природа во время пандемии очистилась настолько, что в Россию вернулись печенеги",- шутит стендап комик Боб Фарбер.

"А когда у нас День Победы над печенегами? Будет ли парад?" — задается вопросом пользователь "историк-алкоголик".

"Интересно, сколько осталось ждать прежде чем "Единая Россия" предложит выделить 15 миллиарда на празднование очередной годовщины победы над печенегами?", - спрашивает оппозиционер Алексей Навальный.

"Чтобы победить коронавирус, нужно 9 мая провести парад победы над печенегами!" — иронизирует блогер Сталингулаг.

"Печенегов и половцев откопал, видимо, чтобы никого из нынешних не обидеть", — предполагает журналистка Ольга Бычкова.

"Думаю, что при нефти за 70$ этот экскурс в историю мог обогатиться упоминанием о монголах, немцах, французах, поляках и шведах. Но при нефти за 30$ упоминают тех, кто уже не может обидеться", — замечает популярный аккаунт "Ехидные твиты".

"То есть он дочитал учебники истории уже до печенегов, посол Польши может выдыхать пока, Константинополь наготове", - шутит Антон Беседин.

"Вот вы все ржете, а печенеги и половцы помешали Овечкину забить 800 голов", — заявляет в "Твиттере" спортивный журналист Алексей Шевченко.

"Оказывается печенеги перекладывают плитку по 100 раз, воруют из бюджета, покупают дорогущие дома на Рублёвке и устраивают детей на жирные должности повсюду", — иронично удивляется один из пользователей.

"Некоторые проблемы, которые мы сейчас наблюдаем в обеспечении больниц, - это тяжелейшие последствия войны Игоря Святославича с половцами", - пишет Иван Давыдов.

"Все встало на свои места. Во всех бедах виноваты великая отечественная, лихие 90-е, печенеги и половцы",- заключает один из пользователей.

Традиционно в соцсетях начали появляться разнообразные шуточные мэмы на тему Путина и печенегов с половцами.

Как ранее сообщали иностранные СМИ, долгое время в Кремле надеялись обойтись без карантина, но были вынуждены закрыть границы, ввести обязательный карантин для прибывших из заграницы и заставить россиян сидеть по домам. Это стало серьезным ударом по экономике России.

Владимир Путин новости России коронавирус в России
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