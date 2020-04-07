"Кого еб*т чужое горе": Шнуров распесочил правительство Путина

Сергей Шнуров раскритиковал новые решения российского правительства в условиях коронавирусного карантина в России
Лидер группировки Ленингад Сергей Шнуров неодобрительно охарактеризовал решение российских властей, которые отказались "замораживать" цены в России на время коронавируса. В отличии от большинства цивилизованных стран Европы и Азии, неработающим россиянам придется переживать повышение цен.
Свой неодобрительный стих, Серей Шнурров опубликовал в Instagram.
"Министров мудрых кабинет
Признал, - букмекеры в фаворе.
Для них есть деньги, для нас - нет.
Кого ж еб*т чужое горе?
Систему образует жулик.
На нём крест мощный, как горжет.
А ты, в ней жалкий мелкий нулик,
Не для тебя ж писан бюджет.
Готовься, гражданин российский,
К цен повышению в два раза
На макароны и сосиски,
Коль не берет тебя зараза,
Душить начнут. Держу пари.
Мне правда кажется порою,
Чтоб было меньше геморрою,
Попробуют часть заморить", - пишет Шнуров.
В комментариях его полностью поддержали, и как, и в предыдущем, начали потихоньку призывать музыканта самому пойти в политику, и постараться что-то поменять.
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