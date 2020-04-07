"Кого еб*т чужое горе": Шнуров распесочил правительство Путина

Сергей Шнуров / Instagram

Лидер группировки Ленингад Сергей Шнуров неодобрительно охарактеризовал решение российских властей, которые отказались "замораживать" цены в России на время коронавируса. В отличии от большинства цивилизованных стран Европы и Азии, неработающим россиянам придется переживать повышение цен.

Свой неодобрительный стих, Серей Шнурров опубликовал в Instagram.

"Министров мудрых кабинет

Признал, - букмекеры в фаворе.

Для них есть деньги, для нас - нет.

Кого ж еб*т чужое горе?

Систему образует жулик.

На нём крест мощный, как горжет.

А ты, в ней жалкий мелкий нулик,

Не для тебя ж писан бюджет.

Готовься, гражданин российский,

К цен повышению в два раза

На макароны и сосиски,

Коль не берет тебя зараза,

Душить начнут. Держу пари.

Мне правда кажется порою,

Чтоб было меньше геморрою,

Попробуют часть заморить", - пишет Шнуров.

В комментариях его полностью поддержали, и как, и в предыдущем, начали потихоньку призывать музыканта самому пойти в политику, и постараться что-то поменять.

Ранее Сергей Шнуров пожаловался на проблемы в России