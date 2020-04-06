"Не е*ут, ни ху*шечки": Шнуров пожаловался на проблемы в России

Лидер группировки Ленинград и кандидат в депутаты Сергей Шнуров "родил" новый рифмованный ответ "реформам" в России.
Сергей Шнуров напомнил согражданам, что их всех проблемы властей, мягко говоря. "не е"ут".
Об этом он высказался публично в своем стихе, перечислив актуальные проблемы, и емко охарактеризовав отношение к ним российских чиновников.
"Мучиться ли стоило?
Карантин.
Чтоб загнали в стойло,
Как скотин.
Напугали вирусом,
Страшно им.
Миру помогали всем.
А своим?
Кипяточка в чашечке
Не проси.
Вот вам, ни ху*шечки!
Гран мерси.
Денежки зачем вам всем?
Дураки.
Власти справятся совсем,
В две руки.
Больше будет лакшери.
Загребут.
А проблемы ваши их
Не е*ут", - написал Шнуров в Instagram.
"Всех в тризду, Шнура в президенты.", "Жму Ваши руки, Сергей", "Шнур — НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!! "Еще немного и будет лозунг -Шнура в президенты. А пока надо потренироваться на уровне губера где-нибудь в несильно дотационном регионе.", "Евдокимов потренировался...в могиле лежит.Никто и никогда не допустит во власть от народа!Как это не печально...", "У нас в Казахстане та же херня!!", "На острие актуальности!", "Актуально", - пишут в комменариях.
Ранее стало известно, что "коронавирусный флэшмоб" среди российских звезд добрался до Надежды Бабкиной - народную артистку срочно госпитализировали с симптомами пневмонии, и сделали тесты.