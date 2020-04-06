"Не е*ут, ни ху*шечки": Шнуров пожаловался на проблемы в России

Сергей Шнуров / Instagram

Сергей Шнуров напомнил согражданам, что их всех проблемы властей, мягко говоря. "не е"ут".

Об этом он высказался публично в своем стихе, перечислив актуальные проблемы, и емко охарактеризовав отношение к ним российских чиновников.

"Мучиться ли стоило?

Карантин.

Чтоб загнали в стойло,

Как скотин.

Напугали вирусом,

Страшно им.

Миру помогали всем.

А своим?

Кипяточка в чашечке

Не проси.

Вот вам, ни ху*шечки!

Гран мерси.

Денежки зачем вам всем?

Дураки.

Власти справятся совсем,

В две руки.

Больше будет лакшери.

Загребут.

А проблемы ваши их

Не е*ут", - написал Шнуров в Instagram.

"Всех в тризду, Шнура в президенты.", "Жму Ваши руки, Сергей", "Шнур — НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!! "Еще немного и будет лозунг -Шнура в президенты. А пока надо потренироваться на уровне губера где-нибудь в несильно дотационном регионе.", "Евдокимов потренировался...в могиле лежит.Никто и никогда не допустит во власть от народа!Как это не печально...", "У нас в Казахстане та же херня!!", "На острие актуальности!", "Актуально", - пишут в комменариях.

Ранее стало известно, что "коронавирусный флэшмоб" среди российских звезд добрался до Надежды Бабкиной - народную артистку срочно госпитализировали с симптомами пневмонии, и сделали тесты.