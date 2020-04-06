Надежда Бабкина срочно госпитализирована в больницу

Надежда Бабкина подхватила котронавирус / Instagram

Российская артистка Надежда Бабкина заболела коронавирусом, и с осложнениями попала в больницу, пишет Mash.

По информации родственников, Бабкиной стало плохо еще 1 апреля в квартире в Брюсовом переулке. Врачи поставили предварительный диагноз — пневмония.

Скорая забрала Бабкину в больницу, на первом тесте коронавирус подтвердился, и у рее взяли второй анализ.

Сын Надежды Бабкиной Данила Заседателев подтвердил госпитализацию матери.

"Мама сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я ее не держал. И с кем она могла общаться и видеться в это время сказать не могу. Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место быть", - сказал сын.

О точных результатах анализов он пока не знает.

Ранее сообщалось, что перед госпитализацией в больницу Коммунарку, Лев Лещенко успел побывать на грандиозной вечеринке и потенциально заразить половину звезд российского шоу бизнеса.

Сам Лещенко пролежал в Коммунарке с пневмонией на ИВЛ, но 6 апреля уже вышел на свободу.

Пересекались ли они с Надеждой Бабкиной - пока что неизвестно.