Надежда Бабкина срочно госпитализирована в больницу

Российская певица Надежда Бабкина заразилась коронавирусом и была срочно госпитализирована.
Российская артистка Надежда Бабкина заболела коронавирусом, и с осложнениями попала в больницу, пишет Mash.
По информации родственников, Бабкиной стало плохо еще 1 апреля в квартире в Брюсовом переулке. Врачи поставили предварительный диагноз — пневмония.
Скорая забрала Бабкину в больницу, на первом тесте коронавирус подтвердился, и у рее взяли второй анализ.
Сын Надежды Бабкиной Данила Заседателев подтвердил госпитализацию матери.
"Мама сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я ее не держал. И с кем она могла общаться и видеться в это время сказать не могу. Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место быть", - сказал сын.
О точных результатах анализов он пока не знает.
Ранее сообщалось, что перед госпитализацией в больницу Коммунарку, Лев Лещенко успел побывать на грандиозной вечеринке и потенциально заразить половину звезд российского шоу бизнеса.
Сам Лещенко пролежал в Коммунарке с пневмонией на ИВЛ, но 6 апреля уже вышел на свободу.
Пересекались ли они с Надеждой Бабкиной - пока что неизвестно.