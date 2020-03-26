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Лев Лещенко перед госпитализацией посетил вечеринку - кого он заразил

26 марта 2020, 23:25

Российский певец Лев Лещенко перед госпитализацией в больницу успел посетить громкую вечеринку у Игоря Крутого.

Лев Лещенко
Лев Лещенко / globallookpress

Лев Лещенко перед госпитализацией в Коммунарку с коронавирусом успел побывать на вечеринке Игоря Крутого в честь его сестры Аллы. Теперь Ксения Собчак пишет в telegram, что после обнаружения коронавируса у Лещенко, все, кто был на вечеринке - потенциально больные коронавирусом.

"В тусовке шоубиза переполох: все позаражались  от Лещенко на дне рождения сестры Крутого",

На дне рождения Аллы Крутой 13 марта собрались почти все знаменитые звезды российского шоу бизнеса.

"Так что все кто там был-аларм аларм", - добавила она.

Среди приглашенных:

Валерий Леонтьев,

Ирина Аллегрова,

Николай Басков,

Игорь Николаев,

Владимир Винокур,

Димаш,

Татьяна Навка,

Александр Серов,

Лера Кудрявцева,

Наташа Королева,

Олеся Судзиловская,

Валерия с Иосифом Пригожиным,

Жасмин,

Юлия Ковальчук,

Денис Клявер,

Юсиф Эйвазов,

Ирина Круг,

Анита Цой,

Алсу,

Мария Юдашкина, и многие другие.

Ранее Главред сообщал, что в Коммунарку с коронавирусом госпитализирован Игорь Николаев.

До этого стало известно, что у Льва Лещенко начался отек легких из-за коронавируса.

Напомним, Борил Акунин заболел коронавирусом. Он пообещал рассказывать в соцсетях, как проходит его болезнь.

Лев Лещенко Валерий Леонтьев Игорь крутой Ирина Аллегрова Николай Басков Владимир Винокур Татьяна Навка Лера Кудрявцева Наташа Королева Валерия Иосиф Пригожин Жасмин Юлия Ковальчук Денис Клявер Ирина Круг Анита Цой Алсу
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