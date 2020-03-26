Лев Лещенко перед госпитализацией посетил вечеринку - кого он заразил

Лев Лещенко / globallookpress

Лев Лещенко перед госпитализацией в Коммунарку с коронавирусом успел побывать на вечеринке Игоря Крутого в честь его сестры Аллы. Теперь Ксения Собчак пишет в telegram, что после обнаружения коронавируса у Лещенко, все, кто был на вечеринке - потенциально больные коронавирусом.

"В тусовке шоубиза переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого",

На дне рождения Аллы Крутой 13 марта собрались почти все знаменитые звезды российского шоу бизнеса.

"Так что все кто там был-аларм аларм", - добавила она.

Среди приглашенных:

Валерий Леонтьев,

Ирина Аллегрова,

Николай Басков,

Игорь Николаев,

Владимир Винокур,

Димаш,

Татьяна Навка,

Александр Серов,

Лера Кудрявцева,

Наташа Королева,

Олеся Судзиловская,

Валерия с Иосифом Пригожиным,

Жасмин,

Юлия Ковальчук,

Денис Клявер,

Юсиф Эйвазов,

Ирина Круг,

Анита Цой,

Алсу,

Мария Юдашкина, и многие другие.

Ранее Главред сообщал, что в Коммунарку с коронавирусом госпитализирован Игорь Николаев.

До этого стало известно, что у Льва Лещенко начался отек легких из-за коронавируса.

Напомним, Борил Акунин заболел коронавирусом. Он пообещал рассказывать в соцсетях, как проходит его болезнь.