Лев Лещенко перед госпитализацией посетил вечеринку - кого он заразил

Российский певец Лев Лещенко перед госпитализацией в больницу успел посетить громкую вечеринку у Игоря Крутого.
Лев Лещенко перед госпитализацией в Коммунарку с коронавирусом успел побывать на вечеринке Игоря Крутого в честь его сестры Аллы. Теперь Ксения Собчак пишет в telegram, что после обнаружения коронавируса у Лещенко, все, кто был на вечеринке - потенциально больные коронавирусом.
"В тусовке шоубиза переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого",
На дне рождения Аллы Крутой 13 марта собрались почти все знаменитые звезды российского шоу бизнеса.
"Так что все кто там был-аларм аларм", - добавила она.
Среди приглашенных:
Валерий Леонтьев,
Ирина Аллегрова,
Игорь Николаев,
Владимир Винокур,
Димаш,
Татьяна Навка,
Александр Серов,
Лера Кудрявцева,
Наташа Королева,
Олеся Судзиловская,
Валерия с Иосифом Пригожиным,
Жасмин,
Юлия Ковальчук,
Денис Клявер,
Юсиф Эйвазов,
Ирина Круг,
Анита Цой,
Алсу,
Мария Юдашкина, и многие другие.
Ранее Главред сообщал, что в Коммунарку с коронавирусом госпитализирован Игорь Николаев.
До этого стало известно, что у Льва Лещенко начался отек легких из-за коронавируса.
Напомним, Борил Акунин заболел коронавирусом. Он пообещал рассказывать в соцсетях, как проходит его болезнь.