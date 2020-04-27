"*баться, не за*бусь": Шнуров написал любовное послание жене

Сергей Шнуров от критики Путина перешел на лирический лад, и опубликовал послание своей любимой второй половинке.
Российский певец, лидер группировки Ленинград, кандидат в депутаты в Санкт-Петербурге Сергей Шнуров признался в любви своей половинке, и вызвал бурную реакцию у своих поклонников.
Шнуров от души признался в любви своей жене в Instagram.
"Сладкая ты, как весной арбуз
Неожиданна, приятна. И опять.
Да, *баться! Нет, не за*бусь,
Я с тобой и в девяносто пять", - пишет Шнуров.
"Лучшие стихи о любви за всю историю поэзии", "Кто арбузы ест а народ голодный сидит вот наша Элита", "Шнурик !! Веди себя прилично, хватит загадок.с кем ты там @батся делаешь!!!! Покажи Личико", "Ну и зло*бучь вы сударь", "Романтично ", "Пардон,дядя Серёжа влюблён...", " я арбуз хочу!!!", "Это же какой-то вкусный пипец. Откуда? Откуда сейчас?", ""Высокие отношения."", - пишут в комментариях.
Ранее Дарина Эрвин показала голое фото своего мужа Александра Цекало.