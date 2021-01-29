Спектакли с участием Ланового уберут с репертуара театра навсегда

Целый список спектаклей в театре Москве навсегда отменяют после смерти Василия Ланового.
Спектакли с участием российского и советского актера Василия Ланового будут сняты с репертуара театра, в котором он работал.
Как сообщает издание РИА Новости, директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок признался, что постановки создавались специально под Ланового.
"Спектакли с участием Василия Семеновича Ланового, а это "Посвящение Еве" и "Последние луны", были поставлены специально для него и на него. И последний спектакль на Ланового и Купченко. Поэтому с ними придется распрощаться", - сказал Крок.
Василий Лановой скончался на 88-м году жизни после клинической смерти в реанимации.
Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.
Ранее стало известно, как и где можно будет попрощаться с Василием Лановым.