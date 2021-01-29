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Спектакли с участием Ланового уберут с репертуара театра навсегда

29 января 2021, 10:55

Целый список спектаклей в театре Москве навсегда отменяют после смерти Василия Ланового.

Василий Лановой
Василий Лановой / Берега моей мечты скриншот

Спектакли с участием российского и советского актера Василия Ланового будут сняты с репертуара театра, в котором он работал.

Как сообщает издание РИА Новости, директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок признался, что постановки создавались специально под Ланового.

"Спектакли с участием Василия Семеновича Ланового, а это "Посвящение Еве" и "Последние луны", были поставлены специально для него и на него. И последний спектакль на Ланового и Купченко. Поэтому с ними придется распрощаться", - сказал Крок.

Василий Лановой скончался на 88-м году жизни после клинической смерти в реанимации.

Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.

Ранее стало известно, как и где можно будет попрощаться с Василием Лановым.

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