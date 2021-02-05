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У репера Noize MC отменили концерт из-за его поддержки Навального

5 февраля 2021, 16:05

Российский репер Иван Алексев, который выступает под псевдонимом Noize MC, рассказал, как ему отменили концерт из-за симпатий Навальному.

Алексей Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Рэпер Noize MC - один из тех российских музыкантов, которые не стали гастролировать в аннексированном Россией Крыму, и не заявлял, что Крым российский. Репер рассказал, что после того, как он поддержал Алексея Навального, к нему применили политические санкции в России.

Как сообщил Noize MC в интервью изданию The Flow, часть которого показал в своем Instagram, представители "ВТБ-Арены" отказали ему в предоставлении зала для концерта.

"Мы самостоятельно всё это организовывали, весной появились некоторые сомнения, что удастся тур провести осенью, а потом они переросли в полную уверенность, и нашу, и, собственно, арендодателей. Мы теперь пытаемся это всё переносить… Ну, не пытаемся, а весь год это делаем, и это очень тяжело", - признался он.

Описывая, какие трудности у него и у команды возникли при организации концертов во время карантина, он упомянул, как представители "ВТБ-Арены" фактически сделали его персоной нон-грата у себя после того, как репер поддержал Навального.

"Представители московской "ВТБ-Арены" вдруг заявили, что провести нам концерт вообще не дадут в 2021 году — по политическим мотивам. Мол, ваша позиция по истории с Навальным и происходящему в Беларуси нашего главного не устраивает, поэтому мы вам тупо новую дату не дадим: официально это будет выглядеть, что у нас там матч или тренировка запланирована в любой день, который вам нужен", - рассказал рэпер.

Они теперь возвращают деньги, и ищут другое место для концерта.

"Теперь мы собираемся возвращать людям деньги за билеты и забивать две даты в "Стадиуме". Это то, что касается лично меня. Для всех главный провал — это пандемия ковид-19 и то, какие формы она приняла для разных людей, в зависимости от направления их деятельности. Это точно главный провал", - подчеркнул музыкант.

  • Во вторник, 2 февраля, в Москве Симоновский райсуд принял решение об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу компании Yves Rocher и замене его на реальный срок заключения — три с половиной года колонии общего режима (минус 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом).
  • Таким образом судьи решили удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации и прокуратуры в полном объеме.
  • Ряд стран Запада осудил решение суда относительно Навального и потребовал немедленно освободить оппозиционера.
  • В Сенат США планируют подать новый законопроект о санкциях против России из-за обвинительного приговора Навальному.
  • Приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному 2 февраля заставил людей выйти на протесты в Москве и Санкт-Петербурге. Силовики били их дубинками и выхватывали из такси. Всего задержали 1408 человек.
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