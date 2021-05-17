Украина попала в топ-10 турнирной таблицы Евровидения накануне выступления

Группа Go-A резко заслужила симпатии зрителей Евровидения после "голубой дорожки" на мероприятии.
Команда Украины на Евровидении 2021 призвела впечатление своим "знакомством" со зрителями, и завоевала высокие позиции по мнению букмекеров, перепрыгнув из топ-30 сразу в топ-5 и топ-10 списка.
По данным букмекером, еще 16 мая, Go-A подскочила до 4 места в таблице участников, но за ночь потеряла несколько позиций. За 12 часов изменился даже лидер - Мальта с 1 места "упала" на 3, а Украина стала 8 номером.
Россия не попала в список топ-10 участников-исполнителей, оставшись на 11 месте.
Список лидеров на Евровидении 2021 выглядит так:
- Италия
- Франция
- Мальта
- Исландия
- Кипр
- Болгария
- Швейцария
- Украина
- Литва
- Греция
Как ранее сообщал Главред, на Евровидении 2021 случился взрыв коронавирусной эпидемии.
До этого солистке Go-A Катерине Павленко стало плохо перед репетициями - она сдавала тест на коронавирус.
Организаторы Евровидения 2021 отказались от концерта без зрителей и намерены провести выступление в Роттердаме с полным залом купивших билеты фанатов шоу.
Украина будет выступать в первом полуфинале Евровидения перед Мальтой.
Евровидение состоится в мае 2021 года в Нидерландах: первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая.