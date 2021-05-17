УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Украина попала в топ-10 турнирной таблицы Евровидения накануне выступления

17 мая 2021, 13:04

Группа Go-A резко заслужила симпатии зрителей Евровидения после "голубой дорожки" на мероприятии.

Группа Go-A
Группа Go-A / facebook.com/eurovision.evrobachennya

Команда Украины на Евровидении 2021 призвела впечатление своим "знакомством" со зрителями, и завоевала высокие позиции по мнению букмекеров, перепрыгнув из топ-30 сразу в топ-5 и топ-10 списка.

По данным букмекером, еще 16 мая, Go-A подскочила до 4 места в таблице участников, но за ночь потеряла несколько позиций. За 12 часов изменился даже лидер - Мальта с 1 места "упала" на 3, а Украина стала 8 номером.

Россия не попала в список топ-10 участников-исполнителей, оставшись на 11 месте.

Список лидеров на Евровидении 2021 выглядит так:

  1. Италия
  2. Франция
  3. Мальта
  4. Исландия
  5. Кипр
  6. Болгария
  7. Швейцария
  8. Украина
  9. Литва
  10. Греция

Как ранее сообщал Главред, на Евровидении 2021 случился взрыв коронавирусной эпидемии.

До этого солистке Go-A Катерине Павленко стало плохо перед репетициями - она сдавала тест на коронавирус.

Организаторы Евровидения 2021 отказались от концерта без зрителей и намерены провести выступление в Роттердаме с полным залом купивших билеты фанатов шоу.

Украина будет выступать в первом полуфинале Евровидения перед Мальтой.

Евровидение состоится в мае 2021 года в Нидерландах: первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая.

новости шоу бизнеса Go-A Евровидение-2021
Сейчас вы просматриваете новость «Украина попала в топ-10 турнирной таблицы Евровидения накануне выступления». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
"Я была несчастна": Слава рассказала об изменах Дзидзьо"Я была несчастна": Слава рассказала об изменах Дзидзьо Ведущая 1+1 Елена Кравец рассказала о смене имиджа накануне премьеры проектаВедущая 1+1 Елена Кравец рассказала о смене имиджа накануне премьеры проекта Гороскоп на 17 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому грозит наказание за доверчивостьГороскоп на 17 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому грозит наказание за доверчивость «Медведчук пойдет по трупам»: всплыла скандальная история из прошлого кума Путина"Медведчук пойдет по трупам": всплыла скандальная история из прошлого кума Путина Дело Медведчука: суд избрал куму Путина меру пресеченияДело Медведчука: суд избрал куму Путина меру пресечения

Последние новости

13:49
Строительство Северного потока-2 на финишной прямой: в ФРГ сделали важное заявление
13:38
Гороскоп на завтра 18 мая 2021 всех знаков Зодиака: роковое совпадение и полный фарт Видео
13:31
"Метинвест" к 15-летию компании запустил проект о своих достижениях
13:20
Названа дата большой пресс-конференции Зеленского: о чем будет говорить президент Видео
13:15
Адвокат рассказал, что не так с обращением Чауса и объяснил "привет Порошенко" Видео
Реклама
13:04
Украина попала в топ-10 турнирной таблицы Евровидения накануне выступления
13:00
ЧП в столичной подземке: на станции Арсенальная под поезд попал пассажир
12:51
У Путина ответили на инициативу Киева обменять Медведчука на заключенных в РФ украинцев Видео
12:38
Никаких справок в очередях: Зеленский назвал дату отказа госорганов от бумажной волокиты Видео
12:30
Назвали имя победительницы конкурса Мисс Вселенная 2020
12:28
Тимошенко появилась в Раде с новой прической и в стильном платье Видео
12:25
Переговоры Зеленского с Путиным по Донбассу: Арестович рассказал о предложении Ермака Видео
12:18
"Красивой пары не стало": погибли студенты сумского вуза
12:10
Настоящая причина кадровых перестановок в Кабмине мнение
12:03
Над скандальной диссертацией Кивы нависла угроза: у Авакова раскрыли детали Видео
11:36
Будет греметь и лить, как из ведра: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра Видео
11:28
"Выплакать ПДЧ нельзя": у Кулебы возмутились истерикой вокруг саммита НАТО Видео
11:23
Экономическая катастрофа: пирамида из долговых обязательств Украины рухнет, а за ней и курс гривни мнение
11:15
Компания "Автомагистраль-Юг" восстановит объездную дорогу Харькова до осени
11:06
"Сексуальная": Настя Каменских в мини позволила наряду сползти с плеч
Реклама
10:59
Заместитель министра юстиции трудоустроила в Кабмин своих родственников и друзей - СМИ актуально
10:57
Скандальный судья Чаус записал обращение и анонсировал громкие разоблачения Видео
10:48
Укрзализныця угодила в новый скандал из-за потопа прямо в вагоне Видео
10:34
Восемь признаков того, что вы пьете недостаточно воды Видео
10:24
"Кошечка": Тина Кароль похвасталась упругой грудью в дерзком наряде
10:22
Трагедия в Чугуеве: опубликованы последние слова экипажа АН-26 перед крушением самолета Видео
10:21
Почему никогда не следует хранить лук и чеснок в холодильнике Видео
10:10
Как начать бегать легко: врачи из Гарварда назвали способы Видео
09:58
Тина Кароль интригующе высказалась об отношениях с Даном Баланом
09:54
Искал секс на стороне: СМИ узнали об амурных связях миллиардера-бабника Билла Гейтса Видео
09:51
Украинцев предупредили о новом ударе коронавируса-мутанта: кто под угрозой Видео
09:45
Стало известно, сколько Метинвест выплатил налогов за 15 лет
09:37
Рак яичек: пять новых основных симптомов заболевания, которые нельзя игнорировать Видео
09:24
Высокое кровяное давление: самый простой способ понизить его сегодня Видео
09:22
Угроза провала дела Медведчука: в Слуге народа назвали главную опасность Видео
09:12
Борьба с коронавирусом: назван супер продукт, который повышает иммунитет разными способами Видео
09:07
Киев накроют сильные дожди и грозы Видео
09:00
Снижает риск преждевременной смерти на 8%: ученые назвали простой напиток Видео
09:00
Украинские АЗС после бунта возобновляют продажу топлива премиум-класса Видео
08:54
Выборы в Госдуму в ОРДЛО: что происходит на оккупированных территориях Видео
Реклама
08:44
Ученые узнали, какое чувство защищает организм от старения и болезней Видео
08:44
Дело Медведчука грозит Зеленскому серьезным ударом по репутации мнение
08:19
Неделя стартовала с низкого числа новых больных COVID-19, но много госпитализаций Видео
07:55
В Кабмине отреагировали на топливный бунт автозаправок Видео
07:50
Путин сделает все возможное для спасения своего кума мнение
07:24
"Бессмысленное кровопролитие": ХАМАС выпустил в сторону Израиля рекордное число ракет в истории страны Видео
06:35
Блинкен встретится с Лавровым:  стало известно, о чем поговорят дипломаты Видео
06:34
Тайный сговор: чего ждать от встречи Путина и Байдена
06:20
Гороскоп на 17 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому грозит наказание за доверчивость Видео
06:05
Вещи, которые нужно выбросить из дома после 50 лет Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять