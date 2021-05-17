Украина попала в топ-10 турнирной таблицы Евровидения накануне выступления

Группа Go-A / facebook.com/eurovision.evrobachennya

Команда Украины на Евровидении 2021 призвела впечатление своим "знакомством" со зрителями, и завоевала высокие позиции по мнению букмекеров, перепрыгнув из топ-30 сразу в топ-5 и топ-10 списка.

По данным букмекером, еще 16 мая, Go-A подскочила до 4 места в таблице участников, но за ночь потеряла несколько позиций. За 12 часов изменился даже лидер - Мальта с 1 места "упала" на 3, а Украина стала 8 номером.

Россия не попала в список топ-10 участников-исполнителей, оставшись на 11 месте.

Список лидеров на Евровидении 2021 выглядит так:

Италия Франция Мальта Исландия Кипр Болгария Швейцария Украина Литва Греция

Как ранее сообщал Главред, на Евровидении 2021 случился взрыв коронавирусной эпидемии.

До этого солистке Go-A Катерине Павленко стало плохо перед репетициями - она сдавала тест на коронавирус.

Организаторы Евровидения 2021 отказались от концерта без зрителей и намерены провести выступление в Роттердаме с полным залом купивших билеты фанатов шоу.

Украина будет выступать в первом полуфинале Евровидения перед Мальтой.

Евровидение состоится в мае 2021 года в Нидерландах: первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая.