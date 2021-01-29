Василий Лановой - биография, фильмы и личная жизнь

Василий Лановой / кадр из кф Чужой дед

Советский артист Василий Лановой умер после нескольких недель борьбы за жизнь в реанимации московской больницы из-за осложнений от коронавируса.

В день смерти Василия Ланового перевели на аппарат ИВЛ, а вечером он пережил клиническую смерть. Второй раз медики не смогли его спасти - актер умер вечером 28 января.

В России определились с прощанием с Лановым, но еще не назвали дату похорон звезды советских фильмов.

Театр, в котором работал Лановой навсегда отменил спектакли с его участием, так как они писались под актера.

Василий Лановой - биография

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве в семье Семена Петровича (1907-1979) и Агафьи Ивановны (1910-1986) Лановых. Отец и мать Василия Ланового были украинцами, но он сам родился уже в Москве, куда семья переехала в 1931 году спасаясь от Голодомора. В течение всей жизни актер всячески поддерживал советскую идеологию и негативно относился к независимости Украины после распада Советского Союза.

Во время Второй мировой войны Василий Лановой был в Одесской области у дедушки и бабушки, но вернулся к родителям в Москву после начала освобождения Украины от немецкой армии.

Василий Лановой после войны начал заниматься в театральной студии Дворца культуры ЗИЛа. Окончив школу с золотой медалью, начал учиться на факультете журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Но он не проучился там и года, так как поступил на актерский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина (ныне - Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евения Вахтангова) и окончил его в 1957 году.

С 1957 года Василий Лановой вошел в труппу Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, где числился до смерти.

Кроме карьеры киноактера, он исполнял роли в спектаклях: Гамлет по трагедии Уильяма Шекспира, Принцесса Турандот по сказке Карло Гоцци, Каменный гость по пьесе Александра Пушкина, Филумена Мартурани по комедии Эдуардо де Филиппо, Дети солнца по пьесе Максима Горького, Фронт по произведению Александра Корнейчука, Мария Тюдор по драме Виктора Гюго и многие другие. В театре также вышли спектакли, написанные только под Ланового.

Лановой начал карьеру актера с роли старшеклассника Валентина Листовского в фильме Татьяны Лукашевич Аттестат зрелости в 1954 году.

С 1970-х годов Василий Лановой начал заниматься чтецкими выступлениями с произведениями знаменитых писателй.

После 50 он получил место преподавателя в Театральном институте им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгода Вахтангова. С 1996 года он уже стал завкафедрой сценической речи, тогда же, как получил звание профессора.

Являлся сопредседателем совета фонда поддержки дома-музея Ф. Э. Дзержинского (с. Кай, Кировская область), почетным председателем попечительского совета Кадетского корпуса Следственного комитета РФ им. Александра Невского (Москва).

Был членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств "Ника", почетным членом Российской академии художеств и Российского военно-исторического общества.

Герой Труда РФ (2019, "за особые заслуги перед государством и народом").

Народный артист СССР (1985).

Василий Лановой - семья

У Василия Ланового была младшая сестра, которая умерла 19 лет назад - Валентина Лановая (1937-2002).

Первая супруга Ланового - Татьяна Самойлова, с которой он прожил тригода (с 1955 по 1958). Она умерла в 2014 году.

Вторая супруга Ланового Тамара Зяблова вышла за него замуж в 1961 году, но брак трагически оборвался в 1971 году с ее смертью в автокатастрофе. Тамара Зяблова - актриса Московского драматического театра им. А. С. Пушкина и режиссер телевидения.

Третий раз Лановой женился через год после смерти супруги на племяннице артистки Тамары Черновой Ирине Купченко, которая была младше него на 14 лет. В их браке родились два сына - Александр Лановой (род. 1973), историк и Сергей Лановой, который умер в 2013 году от сердечного приступа. Он был экономистом, работал в Минфине РФ.

Василий Лановой и Украина

Василий Лановой занимался общественной и политической работой.

В 2008-2010 годах он был членом Общественной палаты РФ (входил в состав комиссии по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей).

В 2014 году Лановой вместе с другими российскими деятели культуры обратились к действующему тогда президенту Украины Виктору Януковичу с открытым письмом. В нем они призывали "навести порядок в стране" и "арестовать зачинщиков беспредела, виновных в гибели людей на Майдане".

В том же году около 100 артистов РФ, среди которых был и Лановой, подписали письмо в поддержку позиции президента России Владимира Путина "по Украине и Крыму".

В 2015 году стал соучредителем общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". Являлся сопредседателем его центрального штаба.

Входил в состав общественного совета при Следственном комитете РФ, был членом общественного совета при Министерстве обороны РФ.

В 2018 году являлся доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина и кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина.

Как заявлял Василий Лановой, в интервью про аннексию Крыма Россией, он "всегда считал полуостров российским".

"Но вдруг, когда там появилась украинская речь, я вынужден был переехать в Сочи. Мой родной язык – украинский, я до сих пор говорю по-украински, но поведение людей стало совсем другим. Там было уже не до отдыха", – заявил он РИА Новости

В предисловии к книге Дмитрия Гордона "От печали до радости" артист писал: "То, что сегодня в украинско-российских отношениях происходит, вызывает во мне невероятную боль: несколько лет Украина смешит весь мир, и мне как хохлу это горько".

Василий Лановой - фильмография