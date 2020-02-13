Синоптик насулил Украине "весну" в феврале

Погода в Украине в феврале 2020 будет весенней, но недолго, поделился народный синоптик / УНИАН

Народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что погода в Украине на протяжении нескольких дней февраля будет весенней.

В середине последней декады февраля 2020 прогнозируются несколько теплых дней, рассказал эксперт Фактам.

По его словам, прогноз погоды на конец февраля холодный, о себе еще напомнит зима.

"Первые несколько дней в начале второй десятидневки февраля будут еще холодными, а потом снова придет нетипичная для февраля весенняя погода… Однако последние дни февраля будут холодными…", – поделился синоптик.

Ранее была спрогнозирована погода в Украине в феврале 2020. В Укргидрометцентре прогнозировали, что в нашей стране на протяжении последнего месяца зимы средняя температура будет на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

Напомним, Владимир Деркач предупреждал о погодной аномалии в Украине. Синоптик говорил, что в декабре 2020 года в украинском государстве ожидается "зимнее бабье лето".