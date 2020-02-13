Синоптик предупредила о погодных "перескоках"

Погода в Украине в ближайшее время будет изменчивой, предупредила эксперт / УНИАН

Замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что погода в Украине до конца этой недели – 10-16 февраля – будет прохладнее, чем на следующей (17-23 число).

До конца недели днем ожидается от 0 до +5 градусов, а в начале следующей - +5…+10, рассказала синоптик Фактам.

По словам собеседницы, в конце следующей недели дневная температура опустится до отметок 0…+5, ожидаются небольшие осадки.

"В ближайшее время в Украине будут преобладать воздушные массы со стороны Атлантики, которые принесут небольшой снег и дождь…", – заявила эксперт.

Также она сказала, какой будет погода завтра – 14 февраля – в День святого Валентина 2020. Синоптик предупредила, что в западных регионах прогнозируются осадки.

Голеня добавила, что ночной прогноз погоды немного морозный – ожидается 0…-5, но иногда возможен небольшой "плюс".

"… В начале следующей недели в дневное врем ожидается +5…+10 градусов. Ночная температура также поднимется на несколько градусов. Но в конце недели снова опустится до тех же значений: днем – от 0 до 5 тепла, а ночью – от 0 до 5 мороза", – поделилась она.

Ранее была спрогнозирована погода на месяц в Украине. В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в феврале 2020 в нашей стране температура воздуха будет немного выше, чем на протяжении последних многих лет.