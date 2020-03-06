"Киев остынет и промокнет": синоптик предупредил о перемене погоды

В Киеве на выходных ожидаются дожди / УНИАН

Погода в Киеве в пятницу днем, 6 марта, ожидается теплая и сухая, а в субботу и воскресенье, 7-8 числа, прогнозируется снижение температуры и дожди.

В пятницу в столице максимальная температура воздуха ожидается +14 градусов, в субботу – +13, а в воскресенье, – +11, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики предупредили, что в Киеве на выходных днем и ночью будут дожди.

Прогноз погоды для Киева на 7-8 марта

7 марта: ночью +4…+6, днем – +11…+13;

8 марта: ночью +4…+6, днем – +9…+11.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине 8 марта 2020 года на большей части территории преимущественно ожидается замечательная.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал погоду в нашей стране на все три месяца весы. Эксперт говорил, что в мае будет настоящее тепло, а потом ожидаются ливни и похолодание.