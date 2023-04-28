6 областей Украины накроют заморозки - Укргидрометцентр

Почти по всей территории Украины ожидаются заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе.
Резкое снижение температуры ожидается ночью, 29 апреля предупреждает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый).
Также в Полтавской, Одесской и Николаевской областях заморозки 0-3° будут на поверхности почвы. Там объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине в мае
Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.
По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.
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