Атака арктического холода: Украину накроет "холодрыга" – синоптик

/ 1zoom.ru

В ближайшее время в Украине погоду будет определять мощный антициклон с запада. При этом до конца недели существенных осадков не ожидается.

В своем Facebook синоптик Виталий Постригань предупредил о вторжении арктического воздуха.

В середине недели антициклона разместится над центральной Украиной. Ночью при прояснениях температура снизится до -8°, отметил синоптик.

"Днем не выше 3-8 тепла. Среднесуточная температура прогнозируется 1º тепла, что соответствует концу ноября. Однако, такая "холодрыга" ненадолго. Поскольку в дальнейшем синоптическая ситуация изменится", - подчеркнул он.

В дальнейшем специалист прогнозирует поступление теплого воздуха. Температура повысится ночью до 10° тепла.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на протяжении почти всей первой декады ноября в Украине будет дождить. "Сухих" дней окажется не так много.

При этом будет наблюдаться плавное снижение температуры, но в конце первой декады, возможно, снова немного потеплеет.

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