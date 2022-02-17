"Берегите себя и имущество": украинцев предупредили о перемене погоды в пятницу и на выходных

Синоптик озвучила прогноз погоды на ближайшие дни.
В пятницу, 18 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Будет ветреной, ожидаются дожди и местами мокрый снег.
Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра в Украине будет штормовой ветер, дождливо, а порой возможен мокрый снег,
"Порывы северного западного ветра будут достигать штормовых, 15-22 метра в секунду. Поэтому будьте осторожными, берегите себя и свое имущество...",- предупредила она.
По прогнозу Натальи Диденко, температура воздуха 18 февраля особо не изменится, ожидается +2...+7 градусов.
"В Киеве в пятницу – местами небольшой дождь, возможно с мокрым снегом, ветреная погода с северо-западными порывами до 15-18 метров в секунду, осторожно!", - сообщила синоптик.
Температура воздуха ночью в столице составит около 2 градусов тепла, днем около +5 градусов.
Читайте такжеПогода в Украине: каким будет конец февраля"На выходных в Украине удержится влажная ветреная погода с небольшими колебаниями температуры воздуха. Теплый воздух будет доминировать, поэтому в ближайшие дни зависимость от газового отопления будет уменьшаться", - подытожила Диденко.
Ранее сообщалось, что два последние недели зимы в Украине будут дождливыми и холодными, а вот сам конец сезона ознаменуется практически весенняя погода.
Также синоптики уже дали прогноз на весну 2022 года. Как сообщил синоптик Владимир Деркач, март начнется с морозов, апрель порадует теплом, а в мае пройдут дожди.
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