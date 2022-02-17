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"Берегите себя и имущество": украинцев предупредили о перемене погоды в пятницу и на выходных

17 февраля 2022, 14:22
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Синоптик озвучила прогноз погоды на ближайшие дни.

В Украине ожидается ухудшение погодных условий / УНИАН

В пятницу, 18 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Будет ветреной, ожидаются дожди и местами мокрый снег.

Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра в Украине будет штормовой ветер, дождливо, а порой возможен мокрый снег,

"Порывы северного западного ветра будут достигать штормовых, 15-22 метра в секунду. Поэтому будьте осторожными, берегите себя и свое имущество...",- предупредила она.

По прогнозу Натальи Диденко, температура воздуха 18 февраля особо не изменится, ожидается +2...+7 градусов.

"В Киеве в пятницу – местами небольшой дождь, возможно с мокрым снегом, ветреная погода с северо-западными порывами до 15-18 метров в секунду, осторожно!", - сообщила синоптик.

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Температура воздуха ночью в столице составит около 2 градусов тепла, днем ​​около +5 градусов.

Читайте такжеПогода в Украине: каким будет конец февраля"На выходных в Украине удержится влажная ветреная погода с небольшими колебаниями температуры воздуха. Теплый воздух будет доминировать, поэтому в ближайшие дни зависимость от газового отопления будет уменьшаться", - подытожила Диденко.

Ранее сообщалось, что два последние недели зимы в Украине будут дождливыми и холодными, а вот сам конец сезона ознаменуется практически весенняя погода.

Также синоптики уже дали прогноз на весну 2022 года. Как сообщил синоптик Владимир Деркач, март начнется с морозов, апрель порадует теплом, а в мае пройдут дожди.

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Автор: Сергей Кущ
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погода Наталья Диденко
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