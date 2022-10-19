Без дождя, но со снегом: появился неожиданный прогноз на ноябрь

Погода в Украине в середине осени будет удивлять. Появился детальный прогноз.
Погода в Украине в ноябре будет теплой, но не обойдется без сюрпризов. В некоторых регионах температура воздуха будет прогреваться до +18 градусов.
Согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, в Херсоне и Николаеве в первые 2 недели ноября несколько дней может идти дождь. Далее – месяц будет сухим и солнечным. Вплоть до 1 декабря в городах будет царить сухая погода. Пасмурных дней практически не будет – небо обещают солнечным.
В среднем температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+16 градусов. 9 ноября воздух в Херсоне прогреется до +18 градусов.
Столбики термометров опустятся только ближе к декабрю. В последние дни осени температура будет +5...+9 градусов, но при этом никакой туманы и серой пасмурной погоды не будет.
В других южных областях тоже обещают много солнечных дней, правда, и дождливых тоже будет больше.
В то же время синоптики прогнозируют, что в ноябре украинцам стоит ждать снег. В октябре зимней погоды еще не будет, а вот на третий месяц осени – вероятность очень высока.
Как сообщал Главред, ноябрь в Украине начнется с похолодания и дождей, а закончится морозами и снегом.
Погода зимой в Украине будет почти без снега. Как прогнозируют синоптики, морозов стоит ожидать в январе, а осадки только поспособствуют будущему урожаю.
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