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Украину до конца недели накроют дожди: синоптики советуют подготовить зонтики

17 октября 2022, 11:18

Уже 19-20 октября атмосферное давление начнет заметно снижаться - в украинские города вернутся дожди.

Украину до конца недели накроют дожди: синоптики советуют подготовить зонтики
В Украину возвращаются дожди / ua.depositphotos.com

Новая неделя в Украине началась без осадков, однако гражданам следует подготовить зонтики, ведь начиная со среды в украинские города вернутся дожди. Об этом сообщил кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич в материале для Meteoprog.

По его словам, уже 19-20 октября атмосферное давление начнет заметно снижаться. На небе станет больше облачности в связи с развитием циклонической деятельности. Сначала дожди придут в западные и северо-западные области, а уже к концу недели и на выходных охватят большую часть Украины. Синоптик предупредил, что наиболее интенсивными осадки будут на Левобережье страны.

"В среду, 19 октября, атмосферные фронты принесут небольшие дожди ночью в западные и северные области Украины, днем также в центральные регионы и Харьковщину", - прогнозирует Кибальчич.

Погода на среду
Погода на среду / Meteoprog

Уже в четверг, 20 октября, небольшие дожди пройдут в северных, центральных и восточных областях страны. Кроме того, в пятницу, 21 октября, на востоке Украины ожидается дождь с мокрым снегом.

Погода на четверг
Погода на четверг / Meteoprog

На выходные, 22-23 октября, на большей части территории Украины будет преобладать антициклональний характер погоды, однако малоподвижный атмосферный фронт из центральной Европы повлечет небольшие дожди в западных, Одесской и Николаевской областях.

Напомним, недавно народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что погода в Украине до конца октября будет морозной. По его словам, последняя декада месяца напугает зимой: ожидается снег.

Ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут исчезнуть зимы. Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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